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СМИ: в Киеве опасаются больших потерь территорий к лету без помощи США - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:03 15.03.2024 (обновлено: 13:15 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933199254.html
СМИ: в Киеве опасаются больших потерь территорий к лету без помощи США
СМИ: в Киеве опасаются больших потерь территорий к лету без помощи США - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ: в Киеве опасаются больших потерь территорий к лету без помощи США
В Киеве считают высокой вероятность потери значительных территорий к лету, если Украина не получит новую помощь от США, признают, что дела на фронте обстоят... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:03
2024-03-15T13:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
в мире
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Киеве считают высокой вероятность потери значительных территорий к лету, если Украина не получит новую помощь от США, признают, что дела на фронте обстоят плохо, а боевой дух у военных низкий, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на заявление старшего советника Владимира Зеленского, чье имя в статье не называется. "Старший советник Зеленского согласен с тем, что есть высокая вероятность, что (силы) РФ займут значительные территории к лету при отсутствии новой американской помощи", - пишет издание. Он также признал, что дела на линии фронта обстоят очень плохо, а боевой дух солдат ВСУ низок. "Люди не понимают, как плохо обстоят дела на фронте сейчас. Боевой дух низок, импульс слабый. Молодые люди боятся, что их мобилизуют на смерть из-за отсутствия оружия", - приводит газета слова украинского советника. Глава ЦРУ Вильям Бёрнс ранее заявлял, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он отметил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму". Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
украина
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украина, россия, сша, владимир зеленский, в мире, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Киеве опасаются больших потерь территорий к лету без помощи США

WP: если США не помогут Украине, к лету она может потерять большие территории

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Киеве считают высокой вероятность потери значительных территорий к лету, если Украина не получит новую помощь от США, признают, что дела на фронте обстоят плохо, а боевой дух у военных низкий, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на заявление старшего советника Владимира Зеленского, чье имя в статье не называется.
"Старший советник Зеленского согласен с тем, что есть высокая вероятность, что (силы) РФ займут значительные территории к лету при отсутствии новой американской помощи", - пишет издание.
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Он также признал, что дела на линии фронта обстоят очень плохо, а боевой дух солдат ВСУ низок. "Люди не понимают, как плохо обстоят дела на фронте сейчас. Боевой дух низок, импульс слабый. Молодые люди боятся, что их мобилизуют на смерть из-за отсутствия оружия", - приводит газета слова украинского советника.
Глава ЦРУ Вильям Бёрнс ранее заявлял, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он отметил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму".
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Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВ миреНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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