https://ria.ru/20240315/ukraina-1933190110.html

Медведчук назвал отрыв от России уничтожением украинской идентичности

Медведчук назвал отрыв от России уничтожением украинской идентичности - РИА Новости, 15.03.2024

Медведчук назвал отрыв от России уничтожением украинской идентичности

Отрыв Украины от России, русской культуры, русского языка и канонического православия есть уничтожение украинской идентичности, заявил председатель Совета... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T12:46

2024-03-15T12:46

2024-03-15T12:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

виктор медведчук

оппозиционная платформа - за жизнь

политика

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Отрыв Украины от России, русской культуры, русского языка и канонического православия есть уничтожение украинской идентичности, заявил председатель Совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Смотрим". "В реальности все обстоит противоположным образом. Отрыв украинцев от России, русской культуры, русского языка и канонического православия и есть уничтожение украинской идентичности. Западная пропаганда делает откровенную манипуляцию на том, что есть украинская идентичность. Заокеанские пропагандисты строят украинскую нацию на основе палачей из "СС Галиции", нацистских полицаев и коллаборантов, анекдотических западенских вуек, которые патологически ненавидят все русское", - написал Медведчук.По словам Медведчука, "это не представители народа, а выродки, предавшие этот народ". "И если по их лекалам проектировать будущих граждан, то это приведет только к вырождению, что, собственно, и происходит", - считает политик. Он отметил, что в исторической перспективе предки украинцев не отрекались от веры и от братства с русским народом даже под страхом полного физического уничтожения. "Сегодня целью прозападной доктрины - вырастить из украинских граждан предателей не столько России, сколько собственного народа. Подобная "селекция" ни к чему хорошему не приведет", - сказал он. Он также выразил мнение, что исторический реальный цивилизационный выбор украинцев – это совместный исторический путь с Россией. "И этот цивилизационный выбор прошел испытание временем. Украинцы выбирали московского царя, Российскую империю, СССР и как-то это не приводило к потере национальной идентичности, наоборот, она развивалась, крепла и входила в семью народов России на равных и даже почетных условиях. А западные пропагандисты много лет черное называют белым, но для этого у них есть весьма преступные мотивы", - сказал Медведчук.

https://ria.ru/20240308/primirenie-1931827885.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932912019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, политика