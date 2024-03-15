https://ria.ru/20240315/ukraina-1933190110.html
Медведчук назвал отрыв от России уничтожением украинской идентичности
Медведчук назвал отрыв от России уничтожением украинской идентичности - РИА Новости, 15.03.2024
Медведчук назвал отрыв от России уничтожением украинской идентичности
Отрыв Украины от России, русской культуры, русского языка и канонического православия есть уничтожение украинской идентичности, заявил председатель Совета... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T12:46
2024-03-15T12:46
2024-03-15T12:46
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Отрыв Украины от России, русской культуры, русского языка и канонического православия есть уничтожение украинской идентичности, заявил председатель Совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте "Смотрим". "В реальности все обстоит противоположным образом. Отрыв украинцев от России, русской культуры, русского языка и канонического православия и есть уничтожение украинской идентичности. Западная пропаганда делает откровенную манипуляцию на том, что есть украинская идентичность. Заокеанские пропагандисты строят украинскую нацию на основе палачей из "СС Галиции", нацистских полицаев и коллаборантов, анекдотических западенских вуек, которые патологически ненавидят все русское", - написал Медведчук.По словам Медведчука, "это не представители народа, а выродки, предавшие этот народ". "И если по их лекалам проектировать будущих граждан, то это приведет только к вырождению, что, собственно, и происходит", - считает политик. Он отметил, что в исторической перспективе предки украинцев не отрекались от веры и от братства с русским народом даже под страхом полного физического уничтожения. "Сегодня целью прозападной доктрины - вырастить из украинских граждан предателей не столько России, сколько собственного народа. Подобная "селекция" ни к чему хорошему не приведет", - сказал он. Он также выразил мнение, что исторический реальный цивилизационный выбор украинцев – это совместный исторический путь с Россией. "И этот цивилизационный выбор прошел испытание временем. Украинцы выбирали московского царя, Российскую империю, СССР и как-то это не приводило к потере национальной идентичности, наоборот, она развивалась, крепла и входила в семью народов России на равных и даже почетных условиях. А западные пропагандисты много лет черное называют белым, но для этого у них есть весьма преступные мотивы", - сказал Медведчук.
https://ria.ru/20240308/primirenie-1931827885.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932912019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, Политика
Медведчук назвал отрыв от России уничтожением украинской идентичности
Медведчук: западная пропаганда манипулирует понятием украинской идентичности
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости.
Отрыв Украины от России, русской культуры, русского языка и канонического православия есть уничтожение украинской идентичности, заявил председатель Совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в статье
, опубликованной на сайте "Смотрим".
"В реальности все обстоит противоположным образом. Отрыв украинцев от России, русской культуры, русского языка и канонического православия и есть уничтожение украинской идентичности. Западная пропаганда делает откровенную манипуляцию на том, что есть украинская идентичность. Заокеанские пропагандисты строят украинскую нацию на основе палачей из "СС Галиции", нацистских полицаев и коллаборантов, анекдотических западенских вуек, которые патологически ненавидят все русское", - написал Медведчук.
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По словам Медведчука, "это не представители народа, а выродки, предавшие этот народ". "И если по их лекалам проектировать будущих граждан, то это приведет только к вырождению, что, собственно, и происходит", - считает политик.
Он отметил, что в исторической перспективе предки украинцев не отрекались от веры и от братства с русским народом даже под страхом полного физического уничтожения. "Сегодня целью прозападной доктрины - вырастить из украинских граждан предателей не столько России, сколько собственного народа. Подобная "селекция" ни к чему хорошему не приведет", - сказал он.
Он также выразил мнение, что исторический реальный цивилизационный выбор украинцев – это совместный исторический путь с Россией. "И этот цивилизационный выбор прошел испытание временем. Украинцы выбирали московского царя, Российскую империю
, СССР
и как-то это не приводило к потере национальной идентичности, наоборот, она развивалась, крепла и входила в семью народов России на равных и даже почетных условиях. А западные пропагандисты много лет черное называют белым, но для этого у них есть весьма преступные мотивы", - сказал Медведчук.
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