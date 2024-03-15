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Запад выкачивает из Украины последние ресурсы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933157879.html
Запад выкачивает из Украины последние ресурсы, заявил Нарышкин
Запад выкачивает из Украины последние ресурсы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.03.2024
Запад выкачивает из Украины последние ресурсы, заявил Нарышкин
Запад под видом помощи Украины выкачивает из нее последние остатки ресурсов, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:13
2024-03-15T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей нарышкин
российское историческое общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Запад под видом помощи Украины выкачивает из нее последние остатки ресурсов, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Страна, погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева. Их так называемая помощь оборачивается лишь усугублением ситуации и перетоком последних оставшихся ресурсов за рубеж", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны. По словам Нарышкина, действия Запада в отношении Украины сравнимы с тем, что делали иностранные интервенты в Гражданскую войну.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество
Запад выкачивает из Украины последние ресурсы, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад под видом помощи Украины выкачивает из нее последние ресурсы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Запад под видом помощи Украины выкачивает из нее последние остатки ресурсов, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Страна, погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева. Их так называемая помощь оборачивается лишь усугублением ситуации и перетоком последних оставшихся ресурсов за рубеж", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны.
По словам Нарышкина, действия Запада в отношении Украины сравнимы с тем, что делали иностранные интервенты в Гражданскую войну.
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