https://ria.ru/20240315/ukraina-1933157879.html

Запад выкачивает из Украины последние ресурсы, заявил Нарышкин

Запад выкачивает из Украины последние ресурсы, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.03.2024

Запад выкачивает из Украины последние ресурсы, заявил Нарышкин

Запад под видом помощи Украины выкачивает из нее последние остатки ресурсов, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:13

2024-03-15T11:13

2024-03-15T11:13

специальная военная операция на украине

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россия

сергей нарышкин

российское историческое общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Запад под видом помощи Украины выкачивает из нее последние остатки ресурсов, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Страна, погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева. Их так называемая помощь оборачивается лишь усугублением ситуации и перетоком последних оставшихся ресурсов за рубеж", - сказал Нарышкин на круглом столе по истории иностранной военной интервенции периода Гражданской войны. По словам Нарышкина, действия Запада в отношении Украины сравнимы с тем, что делали иностранные интервенты в Гражданскую войну.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей нарышкин, российское историческое общество