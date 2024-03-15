https://ria.ru/20240315/ukraina-1933130544.html

Почти все. Союзники придумали хитроумный план для обмана Киева

Почти все. Союзники придумали хитроумный план для обмана Киева - РИА Новости, 15.03.2024

Почти все. Союзники придумали хитроумный план для обмана Киева

Запад мешает Украине тратить выделяемые ей средства на производство собственного оружия, используя эти деньги в своих интересах, передает Newsweek. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T10:11

2024-03-15T10:11

2024-03-15T14:05

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Запад мешает Украине тратить выделяемые ей средства на производство собственного оружия, используя эти деньги в своих интересах, передает Newsweek."Из 68 миллиардов долларов помощи, одобренной Конгрессом для Киева, почти 90 процентов тратятся в США", — пишет издание.Союзники вместо поддержки украинского ВПК настаивают на приобретении дорогостоящих иностранных вооружений, указывается в статье. Вместе с этим украинские производители не могут продавать свою продукцию за границу, поскольку лицензии на экспорт не выдавались с момента начала конфликта, пишет издание со ссылкой на источники в украинской оборонной промышленности.Без госзаказов украинским оружейным предприятиям придется уволить часть сотрудников и сократить производственные мощности, что напрямую скажется на боеспособности страны, говорится в материале.При этом данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) показали, что Украина стала крупнейшим импортером оружия за последние пять лет. Поставки из США составляют 39 процентов, Германии и Польши — 14 и 13 процентов соответственно. Таким образом, союзники за счет Киева модернизируют собственные арсеналы.Ранее администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнения ранее переданных вооружений и боеприпасов.

https://ria.ru/20240314/vsu-1932939700.html

https://ria.ru/20240314/ukraina-1932865202.html

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в мире, технологии, киев, украина, сша, министерство обороны сша