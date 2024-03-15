Рейтинг@Mail.ru
Почти все. Союзники придумали хитроумный план для обмана Киева - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 15.03.2024 (обновлено: 14:05 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933130544.html
Почти все. Союзники придумали хитроумный план для обмана Киева
Почти все. Союзники придумали хитроумный план для обмана Киева - РИА Новости, 15.03.2024
Почти все. Союзники придумали хитроумный план для обмана Киева
Запад мешает Украине тратить выделяемые ей средства на производство собственного оружия, используя эти деньги в своих интересах, передает Newsweek. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T10:11
2024-03-15T14:05
в мире
технологии
киев
украина
сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Запад мешает Украине тратить выделяемые ей средства на производство собственного оружия, используя эти деньги в своих интересах, передает Newsweek."Из 68 миллиардов долларов помощи, одобренной Конгрессом для Киева, почти 90 процентов тратятся в США", — пишет издание.Союзники вместо поддержки украинского ВПК настаивают на приобретении дорогостоящих иностранных вооружений, указывается в статье. Вместе с этим украинские производители не могут продавать свою продукцию за границу, поскольку лицензии на экспорт не выдавались с момента начала конфликта, пишет издание со ссылкой на источники в украинской оборонной промышленности.Без госзаказов украинским оружейным предприятиям придется уволить часть сотрудников и сократить производственные мощности, что напрямую скажется на боеспособности страны, говорится в материале.При этом данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) показали, что Украина стала крупнейшим импортером оружия за последние пять лет. Поставки из США составляют 39 процентов, Германии и Польши — 14 и 13 процентов соответственно. Таким образом, союзники за счет Киева модернизируют собственные арсеналы.Ранее администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнения ранее переданных вооружений и боеприпасов.
https://ria.ru/20240314/vsu-1932939700.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1932865202.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_459b216a87d2438ada93dcce81122b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, киев, украина, сша, министерство обороны сша
В мире, Технологии, Киев, Украина, США, Министерство обороны США
Почти все. Союзники придумали хитроумный план для обмана Киева

Newsweek: союзники мешают Киеву тратить деньги на производство оружия

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Запад мешает Украине тратить выделяемые ей средства на производство собственного оружия, используя эти деньги в своих интересах, передает Newsweek.
"Из 68 миллиардов долларов помощи, одобренной Конгрессом для Киева, почти 90 процентов тратятся в США", — пишет издание.
Украинский солдат в окопе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Германии сделали неожиданное заявление об украинских территориях
14 марта, 13:20
Союзники вместо поддержки украинского ВПК настаивают на приобретении дорогостоящих иностранных вооружений, указывается в статье. Вместе с этим украинские производители не могут продавать свою продукцию за границу, поскольку лицензии на экспорт не выдавались с момента начала конфликта, пишет издание со ссылкой на источники в украинской оборонной промышленности.
Без госзаказов украинским оружейным предприятиям придется уволить часть сотрудников и сократить производственные мощности, что напрямую скажется на боеспособности страны, говорится в материале.
При этом данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) показали, что Украина стала крупнейшим импортером оружия за последние пять лет. Поставки из США составляют 39 процентов, Германии и Польши — 14 и 13 процентов соответственно. Таким образом, союзники за счет Киева модернизируют собственные арсеналы.
Ранее администрация США объявила о выделении первого в нынешнем году и 55-го в целом пакета военной помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. В Пентагоне объяснили, что средства удалось изыскать, добившись от поставщиков снижения цен на восполнения ранее переданных вооружений и боеприпасов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Мы не ждали. В США сделали шокирующее заявление о России
14 марта, 09:38
 
В миреТехнологииКиевУкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала