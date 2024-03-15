Очень просто. Макрон высказался о Крыме
Макрон заявил, что Крым должен быть в составе Украины для прочного мира
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — утверждает он.
"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — утверждает он.
Французы раскритиковали это заявление. Так, в комментариях к статье в Le Figaro, где приводились слова Макрона, они сказали, что такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, что ему нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На нем 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то, что коллективный Запад не желает признавать итоги волеизъявления жителей полуострова, часть европейских политиков и общественных деятелей считают республику частью России.
В частности, лидер фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен назвала референдум легитимным. А бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признавал Крым частью истории России.