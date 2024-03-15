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Очень просто. Макрон высказался о Крыме - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 15.03.2024 (обновлено: 10:42 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933118341.html
Очень просто. Макрон высказался о Крыме
Очень просто. Макрон высказался о Крыме - РИА Новости, 15.03.2024
Очень просто. Макрон высказался о Крыме
Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. "Мы... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T09:31
2024-03-15T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
украина
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2. "Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира &lt;...&gt;, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — утверждает он.Французы раскритиковали это заявление. Так, в комментариях к статье в Le Figaro, где приводились слова Макрона, они сказали, что такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, что ему нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На нем 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то, что коллективный Запад не желает признавать итоги волеизъявления жителей полуострова, часть европейских политиков и общественных деятелей считают республику частью России.В частности, лидер фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен назвала референдум легитимным. А бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признавал Крым частью истории России.
https://ria.ru/20240314/nato-1932772308.html
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
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в мире, эммануэль макрон, украина, владимир путин, россия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Украина, Владимир Путин, Россия, Франция
Очень просто. Макрон высказался о Крыме

Макрон заявил, что Крым должен быть в составе Украины для прочного мира

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Крым должен быть признан частью Украины для достижения прочного мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть прочного мира <...>, если не будет возврата к международно признанным границам Украины, включая Крым", — утверждает он.
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Французы раскритиковали это заявление. Так, в комментариях к статье в Le Figaro, где приводились слова Макрона, они сказали, что такими темпами никто не будет воспринимать его слова всерьез, что ему нужно вести переговоры о прекращении конфликта на Украине и перестать делать воинственные заявления.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На нем 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Несмотря на то, что коллективный Запад не желает признавать итоги волеизъявления жителей полуострова, часть европейских политиков и общественных деятелей считают республику частью России.
В частности, лидер фракции "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен назвала референдум легитимным. А бывший немецкий канцлер Герхард Шредер признавал Крым частью истории России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронУкраинаВладимир ПутинРоссияФранция
 
 
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