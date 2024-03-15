https://ria.ru/20240315/ukraina-1933085363.html

Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине

Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине - РИА Новости, 15.03.2024

Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что следующие несколько месяцев будут решающими для конфликта на Украине. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:25

2024-03-15T02:25

2024-03-15T02:25

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что следующие несколько месяцев будут решающими для конфликта на Украине. "Именно этой весной, этим летом перед осенью... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - приводит агентство Франс Пресс заявление Борреля журналистам. Глава евродипломатии, ссылаясь на аналитиков, утверждает, что летом ожидается "серьезное российское наступление". "Украина не может ждать до появления результата следующих выборов в США", - подчеркнул Боррель во время визита в Вашингтон. Он также считает, что успех России будет иметь значительные последствия для США и системы союзов вокруг Вашингтона и Европы, при этом, по его словам, ни одна страна больше не сможет полагаться на союзническую помощь Штатов в случае конфликта. Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз