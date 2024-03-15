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Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
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01:39 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ukraina-1933083006.html
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ
Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T01:39
2024-03-15T01:39
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта. Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к закрытому ресурсу в Telegram "Парабеллум", в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом. "Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ (Валерия) Залужного", – сказал Рогов. По его словам, именно из-за страха военного переворота еще перед объявлением об отставке Залужного Зеленский отдал приказ перекинуть в Киев наиболее близкие ему части спецназа. "Здесь главное – понимать, что Украина сегодня – это банановая республика. И переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами. Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории", – сказал Рогов.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933067243.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир рогов
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ

Рогов: Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта.
Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к закрытому ресурсу в Telegram "Парабеллум", в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
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"Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ (Валерия) Залужного", – сказал Рогов.
По его словам, именно из-за страха военного переворота еще перед объявлением об отставке Залужного Зеленский отдал приказ перекинуть в Киев наиболее близкие ему части спецназа.
"Здесь главное – понимать, что Украина сегодня – это банановая республика. И переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами. Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории", – сказал Рогов.
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