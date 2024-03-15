https://ria.ru/20240315/ukraina-1933083006.html

Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ

Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024

Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах ВСУ

Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T01:39

2024-03-15T01:39

2024-03-15T01:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта. Ранее представитель российских силовых структур рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к закрытому ресурсу в Telegram "Парабеллум", в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом. "Зеленского ненавидят, он грабит армию, отправляет людей на убой, принимает идиотские решения по проведению военных действий. Согласно полученным оперативным данным, после того, как Зеленскому доложили о возможном бунте, он отдал приказ начать зачистку в командном составе украинских войск, что особенно обострилось на фоне отставки главкома ВСУ (Валерия) Залужного", – сказал Рогов. По его словам, именно из-за страха военного переворота еще перед объявлением об отставке Залужного Зеленский отдал приказ перекинуть в Киев наиболее близкие ему части спецназа. "Здесь главное – понимать, что Украина сегодня – это банановая республика. И переворот в ней возможен только по согласованию с кураторами, в данном случае американцами или британцами. Ни тем, ни другим сегодня одобрять попытку государственного переворота невыгодно по той простой причине, что это снизит легитимность и так нелегитимного режима на подконтрольной им территории", – сказал Рогов.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933067243.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир рогов