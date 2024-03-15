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Белгородский облизбирком предупредил о ложных угрозах минирования участков - РИА Новости, 15.03.2024
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19:16 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ugrozy-1933342428.html
Белгородский облизбирком предупредил о ложных угрозах минирования участков
Белгородский облизбирком предупредил о ложных угрозах минирования участков - РИА Новости, 15.03.2024
Белгородский облизбирком предупредил о ложных угрозах минирования участков
Избирком Белгородской области предупредил о звонках о якобы "минировании" помещений, где проводятся выборы, угрозы были ложными. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:16
2024-03-15T19:16
происшествия
белгородская область
белгород
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Избирком Белгородской области предупредил о звонках о якобы "минировании" помещений, где проводятся выборы, угрозы были ложными. "В избирательные комиссии стали поступать звонки о якобы минировании помещений. Все они - ложные. Все участки проверены, сообщения не подтвердились. Напоминаем, на каждом избирательном участке находятся сотрудники УМВД и Росгвардии. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома. Ранее председатель избирательной комиссии Белгорода Любовь Калабина назвала фейком информацию о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в городе, подчеркнув, что все городские избирательные участки работают в штатном режиме.
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происшествия, белгородская область, белгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), выборы президента рф
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ
Белгородский облизбирком предупредил о ложных угрозах минирования участков

Избирком Белгорода предупредил о ложных угрозах минирования участков для выборов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Избирком Белгородской области предупредил о звонках о якобы "минировании" помещений, где проводятся выборы, угрозы были ложными.
"В избирательные комиссии стали поступать звонки о якобы минировании помещений. Все они - ложные. Все участки проверены, сообщения не подтвердились. Напоминаем, на каждом избирательном участке находятся сотрудники УМВД и Росгвардии. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома.
Ранее председатель избирательной комиссии Белгорода Любовь Калабина назвала фейком информацию о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в городе, подчеркнув, что все городские избирательные участки работают в штатном режиме.
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