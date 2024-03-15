https://ria.ru/20240315/ugrozy-1933342428.html

Белгородский облизбирком предупредил о ложных угрозах минирования участков

Белгородский облизбирком предупредил о ложных угрозах минирования участков - РИА Новости, 15.03.2024

Белгородский облизбирком предупредил о ложных угрозах минирования участков

Избирком Белгородской области предупредил о звонках о якобы "минировании" помещений, где проводятся выборы, угрозы были ложными. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:16

2024-03-15T19:16

2024-03-15T19:16

происшествия

белгородская область

белгород

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

выборы президента россии — 2024

выборы президента рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

БЕЛГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Избирком Белгородской области предупредил о звонках о якобы "минировании" помещений, где проводятся выборы, угрозы были ложными. "В избирательные комиссии стали поступать звонки о якобы минировании помещений. Все они - ложные. Все участки проверены, сообщения не подтвердились. Напоминаем, на каждом избирательном участке находятся сотрудники УМВД и Росгвардии. Будьте бдительны, не поддавайтесь на провокации", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома. Ранее председатель избирательной комиссии Белгорода Любовь Калабина назвала фейком информацию о взрыве, якобы произошедшем на избирательном участке в городе, подчеркнув, что все городские избирательные участки работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгород, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), выборы президента рф