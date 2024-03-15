https://ria.ru/20240315/udary-1933276309.html

Российские войска нанесли 50 ударов по военным объектам Украины за неделю

Российские войска нанесли 50 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 15.03.2024

Российские войска нанесли 50 ударов по военным объектам Украины за неделю

Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 50 ударов ракетами и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:04

2024-03-15T16:04

2024-03-15T16:10

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 50 ударов ракетами и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ."С 9 по 15 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "все назначенные объекты поражены"."Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)