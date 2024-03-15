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Российские войска нанесли 50 ударов по военным объектам Украины за неделю
Российские войска нанесли 50 ударов по военным объектам Украины за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
Российские войска нанесли 50 ударов по военным объектам Украины за неделю
Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 50 ударов ракетами и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:04
2024-03-15T16:04
2024-03-15T16:10
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли за неделю 50 ударов ракетами и БПЛА по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ."С 9 по 15 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БПЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что "все назначенные объекты поражены"."Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли 50 ударов по военным объектам Украины за неделю
МО: ВС России нанесли 50 групповых ударов по военным объектам Украины за неделю