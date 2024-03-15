https://ria.ru/20240315/udar-1933306735.html

Сенатор осудил удары ВСУ по избирательным участкам в Херсонской области

Сенатор осудил удары ВСУ по избирательным участкам в Херсонской области - РИА Новости, 15.03.2024

Сенатор осудил удары ВСУ по избирательным участкам в Херсонской области

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости назвал удары ВСУ по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилёвка тактикой... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:28

2024-03-15T17:28

2024-03-15T17:28

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости назвал удары ВСУ по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилёвка тактикой террора. ВСУ нанесли удары по избирательным участникам в Каховке и Брилёвка в пятницу. В первом случае обошлось без пострадавших, во втором - есть раненые. Избирателей из зданий эвакуировали. "Удары по избирательным участкам – это тактика террора, которая не сработает, потому что русские фашистов не боятся, они их побеждают", — сказал Кастюкевич РИА Новости. Киев "бесит свободное волеизъявление жителей Херсонской области", поэтому он и прибег к тактике запугивания и обстрелов, считает собеседник агентства.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

каховка

херсонская область

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происшествия, вооруженные силы украины, каховка, херсонская область