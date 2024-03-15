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Сенатор осудил удары ВСУ по избирательным участкам в Херсонской области
Сенатор осудил удары ВСУ по избирательным участкам в Херсонской области - РИА Новости, 15.03.2024
Сенатор осудил удары ВСУ по избирательным участкам в Херсонской области
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости назвал удары ВСУ по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилёвка тактикой... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:28
2024-03-15T17:28
2024-03-15T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в беседе с РИА Новости назвал удары ВСУ по избирательным участкам в городе Каховка и селе Брилёвка тактикой террора. ВСУ нанесли удары по избирательным участникам в Каховке и Брилёвка в пятницу. В первом случае обошлось без пострадавших, во втором - есть раненые. Избирателей из зданий эвакуировали. "Удары по избирательным участкам – это тактика террора, которая не сработает, потому что русские фашистов не боятся, они их побеждают", — сказал Кастюкевич РИА Новости. Киев "бесит свободное волеизъявление жителей Херсонской области", поэтому он и прибег к тактике запугивания и обстрелов, считает собеседник агентства.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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происшествия, вооруженные силы украины, каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Каховка, Херсонская область
Сенатор осудил удары ВСУ по избирательным участкам в Херсонской области
Сенатор назвал удары ВСУ по избирательным участкам в Каховке тактикой террора