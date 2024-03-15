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Москалькова оценила работу участка для голосования незрячих в Петербурге - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
22:00 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/uchastok-1933379484.html
Москалькова оценила работу участка для голосования незрячих в Петербурге
Москалькова оценила работу участка для голосования незрячих в Петербурге - РИА Новости, 15.03.2024
Москалькова оценила работу участка для голосования незрячих в Петербурге
Один из участков для голосования на выборах президента РФ, оборудованный для незрячих и слабовидящих людей в Петербурге, проинспектировала уполномоченный по... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:00
2024-03-15T22:00
выборы президента россии — 2024
санкт-петербург
россия
татьяна москалькова
элла памфилова
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Один из участков для голосования на выборах президента РФ, оборудованный для незрячих и слабовидящих людей в Петербурге, проинспектировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает корреспондент РИА Новости. "Несколько лет назад была развернута программа ЦИК и с Эллой Памфиловой мы заключили соглашение, чтобы максимально расширить доступную среду для всех категорий людей. В данном случае мы находимся в центре для слабовидящих и незрячих. Я смогла убедиться, что здесь созданы все условия для того, чтобы человек, продолжающий активную работу, мог реализовать свое избирательное право", - сказала журналистам Москалькова. Он отметила, что на участке есть специальная тактильная дорожка, по которой человек проходит к урнам и к месту заполнения, специальная аппаратура, позволяющая увеличить для слабовидящих текст и сделать выбор. "Мне кажется, что по этому пути сейчас развивается наше избирательное право, появляются новые инструменты, механизмы, в том числе длительное голосование с помощью гаджетов и голосование, приспособленное для отдельных категорий людей", - отметила омбудсмен. Всего, по словам уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой, в городе оборудовано 200 избирательных участков, где подготовлены информационные материалы с применением азбуки Брайля, трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. Также помощь оказывают волонтеры, а на 57 участках работают сурдопереводчики. Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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санкт-петербург, россия, татьяна москалькова, элла памфилова, политика
Выборы президента России — 2024, Санкт-Петербург, Россия, Татьяна Москалькова, Элла Памфилова, Политика
Москалькова оценила работу участка для голосования незрячих в Петербурге

Омбудсмен Москалькова посетила участок для голосования незрячих в Петербурге

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в Санкт-Петербурге участок для голосования слабовидящих и незрячих избирателей
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - РИА Новости. Один из участков для голосования на выборах президента РФ, оборудованный для незрячих и слабовидящих людей в Петербурге, проинспектировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает корреспондент РИА Новости.
"Несколько лет назад была развернута программа ЦИК и с Эллой Памфиловой мы заключили соглашение, чтобы максимально расширить доступную среду для всех категорий людей. В данном случае мы находимся в центре для слабовидящих и незрячих. Я смогла убедиться, что здесь созданы все условия для того, чтобы человек, продолжающий активную работу, мог реализовать свое избирательное право", - сказала журналистам Москалькова.
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Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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Он отметила, что на участке есть специальная тактильная дорожка, по которой человек проходит к урнам и к месту заполнения, специальная аппаратура, позволяющая увеличить для слабовидящих текст и сделать выбор.
"Мне кажется, что по этому пути сейчас развивается наше избирательное право, появляются новые инструменты, механизмы, в том числе длительное голосование с помощью гаджетов и голосование, приспособленное для отдельных категорий людей", - отметила омбудсмен.
Всего, по словам уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой, в городе оборудовано 200 избирательных участков, где подготовлены информационные материалы с применением азбуки Брайля, трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. Также помощь оказывают волонтеры, а на 57 участках работают сурдопереводчики.
Выборы президента России впервые проходят в течение трех дней и будут длиться с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Санкт-ПетербургРоссияТатьяна МоскальковаЭлла ПамфиловаПолитика
 
 
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