Рейтинг@Mail.ru
На Кубани призвали не реагировать на призывы к правонарушениям на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:45 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/uchastki-1933348338.html
На Кубани призвали не реагировать на призывы к правонарушениям на выборах
На Кубани призвали не реагировать на призывы к правонарушениям на выборах - РИА Новости, 15.03.2024
На Кубани призвали не реагировать на призывы к правонарушениям на выборах
Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко попросил жителей страны не реагировать на звонки с призывами к правонарушениям на... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:45
2024-03-15T19:45
выборы президента россии — 2024
россия
политика
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933297354_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_fb8e43190cc34cc3a21975f5b2784104.jpg
КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко попросил жителей страны не реагировать на звонки с призывами к правонарушениям на участках. "Мы фиксируем случаи, когда с помощью мошеннических и, я бы сказал, террористических, экстремистских действий, которые проводят, мы догадываемся кто, избирателям страны поступают различные звонки, угрозы. В результате которых (граждане - ред.) подстрекаются к совершению различных противоправных действий в отношении избирательного участка, технологического оборудования, бюллетеней - предлагается залить их краской… Призываю наших избирателей не реагировать на подобные провокации", - сказал Черненко журналистам. Он добавил, что о поступлении подобных сообщений необходимо информировать органы полиции. По данным краевого избиркома, из-за фактов порчи избирательных бюллетеней в ящиках для голосования предприняты дополнительные меры и усилена их охрана. Ранее на одном из избирательных участков Сочи женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/urna-1933281076.html
https://ria.ru/20240315/podzhog-1933284160.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933297354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_250c2ffc49e2a551dce199a770525c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, краснодарский край
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Краснодарский край
На Кубани призвали не реагировать на призывы к правонарушениям на выборах

Избирком Кубани призвал не реагировать на призывы к правонарушениям на участках

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Урна с бюллетенями для голосования во время выборов президента России
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко попросил жителей страны не реагировать на звонки с призывами к правонарушениям на участках.
"Мы фиксируем случаи, когда с помощью мошеннических и, я бы сказал, террористических, экстремистских действий, которые проводят, мы догадываемся кто, избирателям страны поступают различные звонки, угрозы. В результате которых (граждане - ред.) подстрекаются к совершению различных противоправных действий в отношении избирательного участка, технологического оборудования, бюллетеней - предлагается залить их краской… Призываю наших избирателей не реагировать на подобные провокации", - сказал Черненко журналистам. Он добавил, что о поступлении подобных сообщений необходимо информировать органы полиции.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
В Симферополе женщина залила урну с бюллетенями зеленой жидкостью
Вчера, 16:19
По данным краевого избиркома, из-за фактов порчи избирательных бюллетеней в ящиках для голосования предприняты дополнительные меры и усилена их охрана.
Ранее на одном из избирательных участков Сочи женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Женщина устроила поджог кабинки на избирательном участке в Москве
В Москве после поджога избирательной кабинки возбудили уголовное дело
Вчера, 16:28
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала