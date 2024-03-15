https://ria.ru/20240315/uchastki-1933348338.html

На Кубани призвали не реагировать на призывы к правонарушениям на выборах

На Кубани призвали не реагировать на призывы к правонарушениям на выборах - РИА Новости, 15.03.2024

На Кубани призвали не реагировать на призывы к правонарушениям на выборах

Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко попросил жителей страны не реагировать на звонки с призывами к правонарушениям на... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:45

2024-03-15T19:45

2024-03-15T19:45

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КРАСНОДАР, 15 мар – РИА Новости. Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко попросил жителей страны не реагировать на звонки с призывами к правонарушениям на участках. "Мы фиксируем случаи, когда с помощью мошеннических и, я бы сказал, террористических, экстремистских действий, которые проводят, мы догадываемся кто, избирателям страны поступают различные звонки, угрозы. В результате которых (граждане - ред.) подстрекаются к совершению различных противоправных действий в отношении избирательного участка, технологического оборудования, бюллетеней - предлагается залить их краской… Призываю наших избирателей не реагировать на подобные провокации", - сказал Черненко журналистам. Он добавил, что о поступлении подобных сообщений необходимо информировать органы полиции. По данным краевого избиркома, из-за фактов порчи избирательных бюллетеней в ящиках для голосования предприняты дополнительные меры и усилена их охрана. Ранее на одном из избирательных участков Сочи женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/urna-1933281076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, краснодарский край