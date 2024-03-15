https://ria.ru/20240315/ubiystvo-1933327904.html

В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда

В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда - РИА Новости, 15.03.2024

В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда

Потерпевший по делу о смертельном ДТП в Дагестане убил обвиняемого и его адвоката сразу после судебного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе адвокатской РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:30

2024-03-15T18:30

2024-03-15T18:30

происшествия

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Потерпевший по делу о смертельном ДТП в Дагестане убил обвиняемого и его адвоката сразу после судебного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе адвокатской палаты республики. "По предварительным данным, адвокат Сергей Осипов являлся защитником по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и был убит наряду с подсудимым сразу после судебного заседания потерпевшим по делу", – говорится в сообщении. Осипову было 55 лет. В адвокатской палате отметили, что ход расследования его убийства находится на контроле руководства АП. Адвокатская палата Республики Дагестан и Федеральная палата адвокатов РФ принесли соболезнования родным и близким Осипова, его коллегам в связи с невосполнимой утратой, желают им сил и терпения.

https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика дагестан