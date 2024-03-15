https://ria.ru/20240315/ubiystvo-1933327904.html
В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда
В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда - РИА Новости, 15.03.2024
В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда
Потерпевший по делу о смертельном ДТП в Дагестане убил обвиняемого и его адвоката сразу после судебного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе адвокатской РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:30
2024-03-15T18:30
2024-03-15T18:30
происшествия
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_5572f87e5db3d0c2807e78c9a150d2ea.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Потерпевший по делу о смертельном ДТП в Дагестане убил обвиняемого и его адвоката сразу после судебного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе адвокатской палаты республики. "По предварительным данным, адвокат Сергей Осипов являлся защитником по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и был убит наряду с подсудимым сразу после судебного заседания потерпевшим по делу", – говорится в сообщении. Осипову было 55 лет. В адвокатской палате отметили, что ход расследования его убийства находится на контроле руководства АП. Адвокатская палата Республики Дагестан и Федеральная палата адвокатов РФ принесли соболезнования родным и близким Осипова, его коллегам в связи с невосполнимой утратой, желают им сил и терпения.
https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_1ccad794c2b5fd86f079da474aa6010f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда
В Дагестане потерпевший по делу убил обвиняемого и его адвоката сразу после суда
МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Потерпевший по делу о смертельном ДТП в Дагестане убил обвиняемого и его адвоката сразу после судебного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе адвокатской палаты республики.
"По предварительным данным, адвокат Сергей Осипов являлся защитником по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 264 УК РФ
(Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и был убит наряду с подсудимым сразу после судебного заседания потерпевшим по делу", – говорится в сообщении.
Осипову было 55 лет. В адвокатской палате отметили, что ход расследования его убийства находится на контроле руководства АП.
Адвокатская палата Республики Дагестан и Федеральная палата адвокатов РФ принесли соболезнования родным и близким Осипова, его коллегам в связи с невосполнимой утратой, желают им сил и терпения.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор экс-главе тюремной больницы