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В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда - РИА Новости, 15.03.2024
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18:30 15.03.2024
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В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда
В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда - РИА Новости, 15.03.2024
В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда
Потерпевший по делу о смертельном ДТП в Дагестане убил обвиняемого и его адвоката сразу после судебного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе адвокатской РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:30
2024-03-15T18:30
происшествия
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Потерпевший по делу о смертельном ДТП в Дагестане убил обвиняемого и его адвоката сразу после судебного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе адвокатской палаты республики. "По предварительным данным, адвокат Сергей Осипов являлся защитником по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и был убит наряду с подсудимым сразу после судебного заседания потерпевшим по делу", – говорится в сообщении. Осипову было 55 лет. В адвокатской палате отметили, что ход расследования его убийства находится на контроле руководства АП. Адвокатская палата Республики Дагестан и Федеральная палата адвокатов РФ принесли соболезнования родным и близким Осипова, его коллегам в связи с невосполнимой утратой, желают им сил и терпения.
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происшествия, россия, республика дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане адвоката и его подзащитного убили сразу после суда

В Дагестане потерпевший по делу убил обвиняемого и его адвоката сразу после суда

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкИсторический парк "Россия - моя история" в Махачкале
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Исторический парк "Россия - моя история" в Махачкале. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 мар - РИА Новости. Потерпевший по делу о смертельном ДТП в Дагестане убил обвиняемого и его адвоката сразу после судебного заседания, сообщили в пятницу в пресс-службе адвокатской палаты республики.
"По предварительным данным, адвокат Сергей Осипов являлся защитником по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и был убит наряду с подсудимым сразу после судебного заседания потерпевшим по делу", – говорится в сообщении.
Осипову было 55 лет. В адвокатской палате отметили, что ход расследования его убийства находится на контроле руководства АП.
Адвокатская палата Республики Дагестан и Федеральная палата адвокатов РФ принесли соболезнования родным и близким Осипова, его коллегам в связи с невосполнимой утратой, желают им сил и терпения.
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