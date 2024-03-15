https://ria.ru/20240315/tsru-1933203329.html

Песков прокомментировал сообщения об операции ЦРУ против властей Китая

Песков прокомментировал сообщения об операции ЦРУ против властей Китая - РИА Новости, 15.03.2024

Песков прокомментировал сообщения об операции ЦРУ против властей Китая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о тайной операции ЦРУ против властей Китая, заявил, что подобную деятельность Россия... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T13:14

2024-03-15T13:14

2024-03-15T13:14

в мире

россия

китай

дмитрий песков

центральное разведывательное управление (цру)

сша

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о тайной операции ЦРУ против властей Китая, заявил, что подобную деятельность Россия испытывала на себе на протяжении многих лет. "Я вам могу сказать одно, что подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор", - сказал Песков журналистам. По его словам, только решительные действия России по защите от попыток вмешательства позволили минимизировать эффективность этой работы американских спецслужб. "Однако это не значит, что они оставляют свои попытки продолжать это дальше. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что подобная практика распространяется и на другие страны", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), сша