https://ria.ru/20240315/tsru-1933203329.html
Песков прокомментировал сообщения об операции ЦРУ против властей Китая
Песков прокомментировал сообщения об операции ЦРУ против властей Китая - РИА Новости, 15.03.2024
Песков прокомментировал сообщения об операции ЦРУ против властей Китая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о тайной операции ЦРУ против властей Китая, заявил, что подобную деятельность Россия... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T13:14
2024-03-15T13:14
2024-03-15T13:14
в мире
россия
китай
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о тайной операции ЦРУ против властей Китая, заявил, что подобную деятельность Россия испытывала на себе на протяжении многих лет. "Я вам могу сказать одно, что подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор", - сказал Песков журналистам. По его словам, только решительные действия России по защите от попыток вмешательства позволили минимизировать эффективность этой работы американских спецслужб. "Однако это не значит, что они оставляют свои попытки продолжать это дальше. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что подобная практика распространяется и на другие страны", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), сша
В мире, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
Песков прокомментировал сообщения об операции ЦРУ против властей Китая
Песков: Россия испытывала на себе враждебную деятельность ЦРУ много лет
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о тайной операции ЦРУ против властей Китая, заявил, что подобную деятельность Россия испытывала на себе на протяжении многих лет.
"Я вам могу сказать одно, что подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране. И пытаются заниматься до сих пор", - сказал Песков журналистам.
По его словам, только решительные действия России по защите от попыток вмешательства позволили минимизировать эффективность этой работы американских спецслужб. "Однако это не значит, что они оставляют свои попытки продолжать это дальше. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что подобная практика распространяется и на другие страны", - сказал Песков.
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