https://ria.ru/20240315/tsivilev-1933254251.html

Цивилев заложил камень в основание "Аллеи Дважды Победителей" в Кузбассе

Цивилев заложил камень в основание "Аллеи Дважды Победителей" в Кузбассе - РИА Новости, 15.03.2024

Цивилев заложил камень в основание "Аллеи Дважды Победителей" в Кузбассе

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заложил камень в основание "Аллеи Дважды Победителей" в Кемеровском округе, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T15:25

2024-03-15T15:25

2024-03-15T15:25

кемеровская область

кемерово

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заложил камень в основание "Аллеи Дважды Победителей" в Кемеровском округе, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заложил символический камень в основание "Аллеи Дважды Победителей" в поселке Металлплощадка Кемеровского округа", – говорится в сообщении. "Проект "Дважды Победители" стартовал в Кемеровском округе в 2011 году. Здесь вспоминают и тех, кто воевал, и кто после войны вернулся и строил наш Кузбасс, нашу страну. О них в округе изданы две книги — в двух томах есть истории 3,5 тысячи героев округа. Чтобы память о них сохранялась и на их примере росли новые победители, мы закладываем мемориал "Дважды Победители". Он станет основой "Аллеи Дважды Победителей". На нем будут увековечены три поколения воинов: образы героев Великой Отечественной войны, которые после Победы восстанавливали страну, воинов-афганцев, а также наших современных героев, бойцов СВО. Мы продолжаем славные боевые традиции наших предков, поддерживаем наших воинов и вместе приближаем победу", — сказал Сергей Цивилев. Уточняется, что прообразами изображенных на мемориале воинов стали Иван Абдулов и Николай Шорников, жившие в Кемеровском округе и совершившие подвиги на полях сражений. Также использованы образы героев-ликвидаторов радиационных катастроф. Центральная часть будет выполнена из бронзы, боковые колонны — из гранита. Работы планируется завершить к концу 2024 года. Также губернатор прошел 15 километров по будущей "Аллее Дважды Победителей". "Аллея будет начинаться у мемориала в "Нашем Парке" и завершится у Вечного огня на улице Весенней в Кемерове. По всей аллее высадим 20 тысяч сосен. В перспективе мы расширим маршрут, здесь можно будет гулять всей семьей, кататься на велосипеде. Таким образом мы привлекаем людей к здоровому образу жизни и одновременно воспитываем патриотическое поколение, которое будет знать своих героев", — рассказал Сергей Цивилев. Памятное шествие стартовало от "Нашего Парка". По маршруту к нему присоединялись спортсмены, блогеры, представители молодежных и общественных движений, студенты, жители, заинтересовавшиеся происходящим. В Храме Казанской иконы Божией Матери участники шествия прочитали молитву за благие дела и поставили свечи. Маршрут прошел через президентское кадетское училище. У Мемориала воину-освободителю возложили цветы. Затем колонна прошла в Олимпийский парк, посетила площадку межвузовского студенческого кампуса, кузбасский филиал фонда "Защитники Отечества" и памятник М.М. Сперанскому, парк имени Г.К. Жукова и стелу "Город трудовой доблести", памятник воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 годы, Вечный огонь и Кузбасский краеведческий музей. Памятный проект "Дважды Победители" стартовал в Кемеровском округе в 2011 году. По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева проект "Дважды Победители" масштабирован на весь регион. Затем его начали реализовывать и на федеральном уровне.

https://ria.ru/20240314/stroitelstvo-1932910076.html

https://ria.ru/20240314/rentgenkompleks-1932882283.html

кемеровская область

кемерово

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Артем Смирнов

кемеровская область, кемерово, сергей цивилев