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Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента
Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента - РИА Новости, 15.03.2024
Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента
В Россию прибыла делегация ЦАР для наблюдения за ходом выборов российского президента, говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ в Банги. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:30
2024-03-15T19:30
2024-03-15T19:30
выборы президента россии — 2024
цар
россия
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Россию прибыла делегация ЦАР для наблюдения за ходом выборов российского президента, говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ в Банги. "По приглашению ЦИК России в Россию прибыла делегация из Центральноафриканской Республики для наблюдения за ходом выборов президента Российской Федерации", - указывается в сообщении на канале дипмиссии. Там уточняется, что "председатель Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиас Бартелеми Моруба дал высокую оценку организации выборов". "Он посетил три избирательных участка и отметил их соответствие международным избирательным стандартам", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20240308/vizit-1931938627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цар, россия, политика
Выборы президента России — 2024, ЦАР, Россия, Политика
Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента
Посольство в Банги: делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
В Россию прибыла делегация ЦАР для наблюдения за ходом выборов российского президента, говорится в сообщении Telegram-канала
посольства РФ в Банги.
"По приглашению ЦИК России в Россию прибыла делегация из Центральноафриканской Республики для наблюдения за ходом выборов президента Российской Федерации", - указывается в сообщении на канале дипмиссии. Там уточняется, что "председатель Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиас Бартелеми Моруба дал высокую оценку организации выборов".
"Он посетил три избирательных участка и отметил их соответствие международным избирательным стандартам", - заключается в сообщении.
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