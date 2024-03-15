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Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:30 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/tsar-1933345039.html
Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента
Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента - РИА Новости, 15.03.2024
Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента
В Россию прибыла делегация ЦАР для наблюдения за ходом выборов российского президента, говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ в Банги. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:30
2024-03-15T19:30
выборы президента россии — 2024
цар
россия
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Россию прибыла делегация ЦАР для наблюдения за ходом выборов российского президента, говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ в Банги. "По приглашению ЦИК России в Россию прибыла делегация из Центральноафриканской Республики для наблюдения за ходом выборов президента Российской Федерации", - указывается в сообщении на канале дипмиссии. Там уточняется, что "председатель Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиас Бартелеми Моруба дал высокую оценку организации выборов". "Он посетил три избирательных участка и отметил их соответствие международным избирательным стандартам", - заключается в сообщении.
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цар, россия, политика
Выборы президента России — 2024, ЦАР, Россия, Политика
Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента

Посольство в Банги: делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами

© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Россию прибыла делегация ЦАР для наблюдения за ходом выборов российского президента, говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ в Банги.
"По приглашению ЦИК России в Россию прибыла делегация из Центральноафриканской Республики для наблюдения за ходом выборов президента Российской Федерации", - указывается в сообщении на канале дипмиссии. Там уточняется, что "председатель Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиас Бартелеми Моруба дал высокую оценку организации выборов".
"Он посетил три избирательных участка и отметил их соответствие международным избирательным стандартам", - заключается в сообщении.
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Выборы президента России — 2024ЦАРРоссияПолитика
 
 
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