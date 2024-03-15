https://ria.ru/20240315/tsar-1933345039.html

Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента

Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента - РИА Новости, 15.03.2024

Делегация из ЦАР прибыла в Россию наблюдать за выборами президента

В Россию прибыла делегация ЦАР для наблюдения за ходом выборов российского президента, говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ в Банги. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:30

2024-03-15T19:30

2024-03-15T19:30

выборы президента россии — 2024

цар

россия

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Россию прибыла делегация ЦАР для наблюдения за ходом выборов российского президента, говорится в сообщении Telegram-канала посольства РФ в Банги. "По приглашению ЦИК России в Россию прибыла делегация из Центральноафриканской Республики для наблюдения за ходом выборов президента Российской Федерации", - указывается в сообщении на канале дипмиссии. Там уточняется, что "председатель Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиас Бартелеми Моруба дал высокую оценку организации выборов". "Он посетил три избирательных участка и отметил их соответствие международным избирательным стандартам", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20240308/vizit-1931938627.html

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Кирилл Волков

цар, россия, политика