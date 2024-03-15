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Жители КЧР растянули триколор перед избирательным участком

Жители КЧР растянули триколор перед избирательным участком - РИА Новости, 15.03.2024

Жители КЧР растянули триколор перед избирательным участком

Жители Карачаево-Черкесии растянули большой вязаный триколор перед избирательным участком в ауле Верхняя Мара, площадь полотна составила 50 квадратных метров,... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T20:04

2024-03-15T20:04

2024-03-15T20:18

выборы президента россии — 2024

россия

политика

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ПЯТИГОРСК, 15 мар – РИА Новости. Жители Карачаево-Черкесии растянули большой вязаный триколор перед избирательным участком в ауле Верхняя Мара, площадь полотна составила 50 квадратных метров, сообщает администрация Карачаевского муниципального района. "С грандиозным размахом проходит голосование в ауле Верхняя Мара! К важному в жизни страны событию – выборам президента РФ - мастерицы нашего района за пять дней связали большой флаг России размером 5 на 10 метров. На его изготовление ушло более 80 мотков пряжи, по 27 каждого цвета", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Вместе с тем, на территории избирательного участка прошел конкурс карачаевских хычынов, где старейшины аула выступили в роли жюри. Кроме того, выборы президента России не обошлись и без джигитов, которые, "по уже сложившейся традиции", посетили участок верхом на лошадях карачаевской породы и "сделали выбор в пользу будущего нашей страны".

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россия, политика