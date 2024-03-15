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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.03.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:15
2024-03-15T02:15
2024-03-15T03:08
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В Киевской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Помимо Киевской области тревога звучит и в Черниговской области. Позднее тревогу объявили в Киеве, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Киевской области объявили воздушную тревогу