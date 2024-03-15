https://ria.ru/20240315/tramp-1933079553.html
В США отказали Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов
В США отказали Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов - РИА Новости, 15.03.2024
В США отказали Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов
Суд в США отказал защите экс-президента США Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных материалов в его... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T00:35
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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Суд в США отказал защите экс-президента США Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных материалов в его поместье Мар-о-Лаго во Флориде, следует из судебного документа. "Постановление об отказе в ходатайстве о снятии пунктов 1-32 на основании неконституционной неясности", - говорится в решении, подписанном судьей Эйлин Кэннон в ответ на запрос адвокатов Трампа о прекращении дела против него. В марте специальный прокурор США Джек Смит, который возглавляет обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов, предложил назначить на 8 июля заседание суда, указано в распространенном судебном документе. Команда адвокатов экс-президента в отдельном ходатайстве просит суд отложить слушания до проведения в США президентских выборов, намеченных на ноябрь, но в качестве альтернативной даты указала 12 августа 2024 года. Ранее Трамп потребовал прекратить дело о ненадлежащем хранении документов после рекомендации спецпрокурора не начинать аналогичный процесс против действующего президента Джо Байдена. Бывший президент является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того, как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лагово Флориде.
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в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
В США отказали Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов
Суд в США отказал Трампу в прекращении дела о хранении секретных документов
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Суд в США отказал защите экс-президента США Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных материалов в его поместье Мар-о-Лаго во Флориде, следует из судебного документа.
"Постановление об отказе в ходатайстве о снятии пунктов 1-32 на основании неконституционной неясности", - говорится в решении, подписанном судьей Эйлин Кэннон в ответ на запрос адвокатов Трампа о прекращении дела против него.
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В марте специальный прокурор США Джек Смит, который возглавляет обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов, предложил назначить на 8 июля заседание суда, указано в распространенном судебном документе.
Команда адвокатов экс-президента в отдельном ходатайстве просит суд отложить слушания до проведения в США президентских выборов, намеченных на ноябрь, но в качестве альтернативной даты указала 12 августа 2024 года.
Ранее Трамп потребовал прекратить дело о ненадлежащем хранении документов после рекомендации спецпрокурора не начинать аналогичный процесс против действующего президента Джо Байдена
.
Бывший президент является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того, как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лагово Флориде.
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