https://ria.ru/20240315/tramp-1933079553.html

В США отказали Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

В США отказали Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов - РИА Новости, 15.03.2024

В США отказали Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

Суд в США отказал защите экс-президента США Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных материалов в его... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:35

2024-03-15T00:35

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ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Суд в США отказал защите экс-президента США Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела, связанного с ненадлежащим хранением секретных материалов в его поместье Мар-о-Лаго во Флориде, следует из судебного документа. "Постановление об отказе в ходатайстве о снятии пунктов 1-32 на основании неконституционной неясности", - говорится в решении, подписанном судьей Эйлин Кэннон в ответ на запрос адвокатов Трампа о прекращении дела против него. В марте специальный прокурор США Джек Смит, который возглавляет обвинение против Трампа в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов, предложил назначить на 8 июля заседание суда, указано в распространенном судебном документе. Команда адвокатов экс-президента в отдельном ходатайстве просит суд отложить слушания до проведения в США президентских выборов, намеченных на ноябрь, но в качестве альтернативной даты указала 12 августа 2024 года. Ранее Трамп потребовал прекратить дело о ненадлежащем хранении документов после рекомендации спецпрокурора не начинать аналогичный процесс против действующего президента Джо Байдена. Бывший президент является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того, как большой объем документов, в том числе связанных с внешней политикой, был обнаружен в ходе обыска в его имении Мар-а-Лагово Флориде.

https://ria.ru/20240313/tramp-1932635172.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп