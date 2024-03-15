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Рэпер Тимати впервые проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:47 15.03.2024 (обновлено: 16:01 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/timati-1933270322.html
Рэпер Тимати впервые проголосовал на выборах президента России
Рэпер Тимати впервые проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 15.03.2024
Рэпер Тимати впервые проголосовал на выборах президента России
Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и проголосовал на выборах президента России с... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:47
2024-03-15T16:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
тимати (тимур юнусов)
москва
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования, передает корреспондент РИА Новости. "Да, сегодня впервые, я все установил, все подготовил", - сказал Юнусов, отметив, что его удивила высокая степень защиты. Он подчеркнул, что принял решение о голосовании из-за гражданской позиции. "Когда был помоложе, меньше об этом думал. Сейчас, когда появилась семья, дела, по-другому быть и не может", - добавил он. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, тимати (тимур юнусов), москва
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Тимати (Тимур Юнусов), Москва
Рэпер Тимати впервые проголосовал на выборах президента России

Рэпер Тимати впервые проголосовал на выборах президента России с помощью ДЭГ

© РИА НовстиРэпер Тимати приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
Рэпер Тимати приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
© РИА Новсти
Рэпер Тимати приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и проголосовал на выборах президента России с помощью дистанционного электронного голосования, передает корреспондент РИА Новости.
"Да, сегодня впервые, я все установил, все подготовил", - сказал Юнусов, отметив, что его удивила высокая степень защиты.
Он подчеркнул, что принял решение о голосовании из-за гражданской позиции. "Когда был помоложе, меньше об этом думал. Сейчас, когда появилась семья, дела, по-другому быть и не может", - добавил он.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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