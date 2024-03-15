https://ria.ru/20240315/terrorizm-1933087335.html

Погибнут люди. В Штатах забили тревогу из-за угрожающего вторжения

Погибнут люди. В Штатах забили тревогу из-за угрожающего вторжения - РИА Новости, 15.03.2024

Погибнут люди. В Штатах забили тревогу из-за угрожающего вторжения

Миграционный кризис в США привел страну к самой большой террористической угрозе со времен терактов 11 сентября 2001 года, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T03:25

2024-03-15T03:25

2024-03-15T03:25

в мире

сша

техас

тед круз (сенатор от штата техас)

джо байден

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Миграционный кризис в США привел страну к самой большой террористической угрозе со времен терактов 11 сентября 2001 года, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз в интервью Fox News."Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября", — сказал политик.По мнению сенатора, администрация президента Байдена ничего не предпринимает для защиты американских граждан от террористической угрозы, связанной с миграционным кризисом. Более того, Белый дом только ухудшает положение дел, завозя в Штаты все новых мигрантов из Латинской Америки, добавил он."Это вторжение. И это вторжение, которое нужно демократам по политическим причинам. А цена за контроль их партии — гибель людей", — отметил Тед Круз.Миграционный кризис на американской южной границе пошел на новый виток обострения после того, как Верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат намерен реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

https://ria.ru/20240305/migratsiya-1931130418.html

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

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в мире, сша, техас, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден