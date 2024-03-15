https://ria.ru/20240315/terakt-1933317636.html

Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске

Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске - РИА Новости, 15.03.2024

Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске

Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, подозреваемого в... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T17:58

2024-03-15T17:58

2024-03-15T18:32

происшествия

брянск

калуга

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

краснодарский край

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, подозреваемого в подготовке терактов в Брянске перед выборами, сообщила РИА Новости представитель Калужского областного суда."Калужским районным судом было вынесено постановление об аресте подозреваемого… на два месяца – по 12 мая включительно", - сказала собеседница агентства.Ранее в пятницу ЦОС ФСБ России сообщил о задержании жителя Краснодарского края, гражданина России 2002 года рождения, "осуществлявшего по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ".По данным ФСБ, по указанию куратора россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, "которые заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры".Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и части 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, санкция по которым предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

брянск

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происшествия, брянск, калуга, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, краснодарский край, выборы президента рф