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Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 15.03.2024 (обновлено: 18:32 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/terakt-1933317636.html
Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске
Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске - РИА Новости, 15.03.2024
Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске
Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, подозреваемого в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:58
2024-03-15T18:32
происшествия
брянск
калуга
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
краснодарский край
выборы президента рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, подозреваемого в подготовке терактов в Брянске перед выборами, сообщила РИА Новости представитель Калужского областного суда."Калужским районным судом было вынесено постановление об аресте подозреваемого… на два месяца – по 12 мая включительно", - сказала собеседница агентства.Ранее в пятницу ЦОС ФСБ России сообщил о задержании жителя Краснодарского края, гражданина России 2002 года рождения, "осуществлявшего по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ".По данным ФСБ, по указанию куратора россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, "которые заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры".Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и части 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, санкция по которым предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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происшествия, брянск, калуга, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, краснодарский край, выборы президента рф
Происшествия, Брянск, Калуга, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Краснодарский край, Выборы президента РФ
Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске

Суд в Калуге заключил под стражу агента Украины за подготовку терактов в Брянске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, подозреваемого в подготовке терактов в Брянске перед выборами, сообщила РИА Новости представитель Калужского областного суда.
"Калужским районным судом было вынесено постановление об аресте подозреваемого… на два месяца – по 12 мая включительно", - сказала собеседница агентства.
Перед началом открытия информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Запад переходит к открытому террору против России
Вчера, 08:00
Ранее в пятницу ЦОС ФСБ России сообщил о задержании жителя Краснодарского края, гражданина России 2002 года рождения, "осуществлявшего по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ".
По данным ФСБ, по указанию куратора россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, "которые заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры".
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и части 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, санкция по которым предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Российский военнослужащий ведет боевую работу в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Украина снова победила Россию в интернете
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянскКалугаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияКраснодарский крайВыборы президента РФ
 
 
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