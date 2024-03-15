https://ria.ru/20240315/terakt-1933317636.html
Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске
Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске - РИА Новости, 15.03.2024
Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске
Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, подозреваемого в... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T17:58
2024-03-15T17:58
2024-03-15T18:32
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, подозреваемого в подготовке терактов в Брянске перед выборами, сообщила РИА Новости представитель Калужского областного суда."Калужским районным судом было вынесено постановление об аресте подозреваемого… на два месяца – по 12 мая включительно", - сказала собеседница агентства.Ранее в пятницу ЦОС ФСБ России сообщил о задержании жителя Краснодарского края, гражданина России 2002 года рождения, "осуществлявшего по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ".По данным ФСБ, по указанию куратора россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, "которые заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры".Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и части 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, санкция по которым предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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происшествия, брянск, калуга, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, краснодарский край, выборы президента рф
Происшествия, Брянск, Калуга, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Краснодарский край, Выборы президента РФ
Суд заключил под стражу украинского агента за подготовку терактов в Брянске
Суд в Калуге заключил под стражу агента Украины за подготовку терактов в Брянске
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Калужский районный суд заключил под стражу на два месяца агента запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"*, подозреваемого в подготовке терактов в Брянске перед выборами, сообщила РИА Новости представитель Калужского областного суда.
"Калужским районным судом было вынесено постановление об аресте подозреваемого… на два месяца – по 12 мая включительно", - сказала собеседница агентства.
Запад переходит к открытому террору против России
Ранее в пятницу ЦОС ФСБ
России сообщил о задержании жителя Краснодарского края
, гражданина России 2002 года рождения, "осуществлявшего по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России"* (ЛСР)* подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента РФ".
По данным ФСБ, по указанию куратора россиянин изъял из тайника в Калужской области
взрывные устройства, "которые заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры".
Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту") и части 1 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, санкция по которым предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Украина снова победила Россию в интернете