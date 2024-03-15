https://ria.ru/20240315/telegram-1933392180.html

На Украине могут ограничить использование Telegram

На Украине могут ограничить использование Telegram - РИА Новости, 15.03.2024

На Украине могут ограничить использование Telegram

Власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к госстайне, РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:10

2024-03-15T23:10

2024-03-15T23:10

в мире

андрей коваленко

алексей данилов

ярослав юрчишин

telegram

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Власти Украины не рассматривают блокировку Telegram, однако обсуждают вопрос запрета мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, имеющих доступ к госстайне, заявил руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны Андрей Коваленко. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юзов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Секретарь СНБО Алексей Данилов в ноябре 2023 года заявлял о необходимости блокировки Telegram как вредоносного приложения. "Вопрос блокирования Telegram сейчас не стоит", - приводит слова Коваленко украинский "Форбс", при этом чиновник добавил, что обсуждаются вопросы, как безопасно использовать Telegram военнослужащим, политикам и чиновникам, имеющим доступ к государственной тайне. В свою очередь, как заявил председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин, запрет и блокирование являются крайним средством, которое власти могут использовать только при критической потребности. По его данным, как передает издание, среди рассматриваемых чиновниками идей - "ограничение использования мессенджера госслужащими и блокирование более 300 каналов, которые спецслужбы считают пропагандистскими". В частности, как говорится в публикации издания, власти рассматривают запрет использования мессенджера на рабочих компьютерах госслужащих, а также блокировку серверов через системы DPI (технология мониторинга и анализа сети). Ранее на неделе центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру".

https://ria.ru/20240315/ukraine-1933329778.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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в мире, андрей коваленко, алексей данилов, ярослав юрчишин, telegram