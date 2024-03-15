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В бундестаге намерены инициировать расследование из-за утечки по Taurus - РИА Новости, 15.03.2024
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23:31 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/taurus-1933394032.html
В бундестаге намерены инициировать расследование из-за утечки по Taurus
В бундестаге намерены инициировать расследование из-за утечки по Taurus - РИА Новости, 15.03.2024
В бундестаге намерены инициировать расследование из-за утечки по Taurus
Глава комитета бундестага по оборонным вопросам Мари Агнес Штрак-Циммерман заявила в интервью Sueddeutsche Zeitung, что намерена инициировать расследование... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:31
2024-03-15T23:31
в мире
украина
германия
берлин (город)
олаф шольц
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Глава комитета бундестага по оборонным вопросам Мари Агнес Штрак-Циммерман заявила в интервью Sueddeutsche Zeitung, что намерена инициировать расследование из-за утечки в СМИ секретной информации о ракетах Taurus c закрытого брифинга комитета. Ранее портал T-Online со ссылкой на одного из слушателей закрытого брифинга комитета бундестага по оборонным вопросам сообщил, что отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан среди прочего с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств и поставка данных систем Украине может противоречить интересам безопасности Германии. "Утечка информации с секретного совещания - это недопустимо. Мы надеемся, что нам удастся установить личность этого человека", - сказала Штрак-Циммерман. По ее словам, о произошедшем будет поставлена в известность глава бундестага Бербель Бас, затем дело будет передано полиции или в прокуратуру. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
https://ria.ru/20240315/taurus-1933164373.html
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в мире, украина, германия, берлин (город), олаф шольц
В мире, Украина, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц
В бундестаге намерены инициировать расследование из-за утечки по Taurus

В бундестаге намерены инициировать расследование из-за утечки в СМИ по Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Глава комитета бундестага по оборонным вопросам Мари Агнес Штрак-Циммерман заявила в интервью Sueddeutsche Zeitung, что намерена инициировать расследование из-за утечки в СМИ секретной информации о ракетах Taurus c закрытого брифинга комитета.
Ранее портал T-Online со ссылкой на одного из слушателей закрытого брифинга комитета бундестага по оборонным вопросам сообщил, что отказ Берлина передать Киеву крылатые ракеты Taurus связан среди прочего с тем, что эффективность данного оружия напрямую зависит от специальных сопроводительных устройств и поставка данных систем Украине может противоречить интересам безопасности Германии.
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"Утечка информации с секретного совещания - это недопустимо. Мы надеемся, что нам удастся установить личность этого человека", - сказала Штрак-Циммерман.
По ее словам, о произошедшем будет поставлена в известность глава бундестага Бербель Бас, затем дело будет передано полиции или в прокуратуру.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в среду, что исключает поставку Украине дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военнослужащих, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
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