https://ria.ru/20240315/sudno-1933396059.html

У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал

У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал - РИА Новости, 15.03.2024

У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал

Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, экипаж не пострадал, передают западные СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:50

2024-03-15T23:50

2024-03-15T23:50

в мире

красное море

йемен

израиль

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796816_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_b283f9ccb20ec7a031796b948f636b07.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, экипаж не пострадал, передают западные СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Судно подверглось нападению примерно в 80 морских милях (около 148 километров - ред.) к северо-западу от йеменского города Ходейда", - говорится в сообщении агентства Рейтер. По данным компании, экипаж судна не пострадал. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html

красное море

йемен

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, йемен, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене