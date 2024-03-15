У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал
Reuters: у берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал
© iStock.com / zanskarСтолица Йемена город Сана
© iStock.com / zanskar
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, экипаж не пострадал, передают западные СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
"Судно подверглось нападению примерно в 80 морских милях (около 148 километров - ред.) к северо-западу от йеменского города Ходейда", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
По данным компании, экипаж судна не пострадал.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.