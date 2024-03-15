Рейтинг@Mail.ru
У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/sudno-1933396059.html
У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал
У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал - РИА Новости, 15.03.2024
У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал
Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, экипаж не пострадал, передают западные СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:50
2024-03-15T23:50
в мире
красное море
йемен
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796816_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_b283f9ccb20ec7a031796b948f636b07.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, экипаж не пострадал, передают западные СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности. "Судно подверглось нападению примерно в 80 морских милях (около 148 километров - ред.) к северо-западу от йеменского города Ходейда", - говорится в сообщении агентства Рейтер. По данным компании, экипаж судна не пострадал. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
https://ria.ru/20240315/ataka-1933272021.html
красное море
йемен
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929796816_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f39e5763aa68aab718a6956d3ac0cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, йемен, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
У берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал

Reuters: у берегов Йемена атаковали судно, экипаж не пострадал

© iStock.com / zanskarСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© iStock.com / zanskar
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Судно подверглось атаке у берегов йеменского порта Ходейда, экипаж не пострадал, передают западные СМИ со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
"Судно подверглось нападению примерно в 80 морских милях (около 148 километров - ред.) к северо-западу от йеменского города Ходейда", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
12 января, 08:00
По данным компании, экипаж судна не пострадал.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Хуситы заявили об атаке на три судна США и Израиля
Вчера, 15:52
 
В миреКрасное мореЙеменИзраильАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала