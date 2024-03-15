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СМИ: семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News - РИА Новости, 15.03.2024
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11:43 15.03.2024 (обновлено: 15:24 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/sud-1933166424.html
СМИ: семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News
СМИ: семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News - РИА Новости, 15.03.2024
СМИ: семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News
Семья погибшей на Украине журналистки Александры Кувшиновой подала в суд на телеканал Fox News за то, что он отправил ее на опасное задание, а затем пытался... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T11:43
2024-03-15T15:24
в мире
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Семья погибшей на Украине журналистки Александры Кувшиновой подала в суд на телеканал Fox News за то, что он отправил ее на опасное задание, а затем пытался скрыть обстоятельства произошедшего, передает Национальное общественное радио США (NPR). "Семья подала иск о насильственной смерти против Fox News. &lt;...&gt; В иске &lt;...&gt; содержатся обвинения в &lt;...&gt; мошенничестве и клевете", — говорится в сообщении.В марте 2022 года Fox News сообщил, что украинская журналистка Александра Кувшинова, консультировавшая СМИ, вместе с оператором телеканала Пьером Закржевски попала под обстрел на Украине и погибла. Родственники Кувшиновой утверждают, что компания ничего не сделала для защиты репортеров и заставила их отправиться на опасное задание, несмотря на предупреждения местных жителей. Кроме того, истцы обвиняют Fox News в том, что после смерти журналистки их заставили подписать документ об отказе от претензий. По их словам, они не имели представления об уступках, на которые идут при подписании договора. Телеканал обвиняется также в распространении ложной информации об обстоятельствах гибели журналистки — в иске говорится, что данные Fox News противоречат тем, которые выявило проведенное на Украине расследование. Вместе с семьей Кувшиновой в суд подает Шейн Томсон, бывший советник консалтинговой фирмы, к которой Fox News обращался для обеспечения защиты репортеров на Украине. Среди ответчиков значится владелец телеканала Руперт Мердок.Fox News со своей стороны заявил, что в иске содержатся "неточные утверждения".
https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html
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в мире, украина, сша, руперт мердок
В мире, Украина, США, Руперт Мердок
СМИ: семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News

NPR: семья погибшей на Украине журналистки Кувшиновой подала в суд на Fox News

© AP Photo / Yuki IwamuraЛоготип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке
Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Семья погибшей на Украине журналистки Александры Кувшиновой подала в суд на телеканал Fox News за то, что он отправил ее на опасное задание, а затем пытался скрыть обстоятельства произошедшего, передает Национальное общественное радио США (NPR).
"Семья подала иск о насильственной смерти против Fox News. <...> В иске <...> содержатся обвинения в <...> мошенничестве и клевете", — говорится в сообщении.
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В марте 2022 года Fox News сообщил, что украинская журналистка Александра Кувшинова, консультировавшая СМИ, вместе с оператором телеканала Пьером Закржевски попала под обстрел на Украине и погибла.
Родственники Кувшиновой утверждают, что компания ничего не сделала для защиты репортеров и заставила их отправиться на опасное задание, несмотря на предупреждения местных жителей. Кроме того, истцы обвиняют Fox News в том, что после смерти журналистки их заставили подписать документ об отказе от претензий. По их словам, они не имели представления об уступках, на которые идут при подписании договора.
Телеканал обвиняется также в распространении ложной информации об обстоятельствах гибели журналистки — в иске говорится, что данные Fox News противоречат тем, которые выявило проведенное на Украине расследование.
Вместе с семьей Кувшиновой в суд подает Шейн Томсон, бывший советник консалтинговой фирмы, к которой Fox News обращался для обеспечения защиты репортеров на Украине. Среди ответчиков значится владелец телеканала Руперт Мердок.
Fox News со своей стороны заявил, что в иске содержатся "неточные утверждения".
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