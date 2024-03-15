https://ria.ru/20240315/sud-1933166424.html

СМИ: семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News

СМИ: семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News - РИА Новости, 15.03.2024

СМИ: семья погибшей на Украине журналистки подала в суд на Fox News

Семья погибшей на Украине журналистки Александры Кувшиновой подала в суд на телеканал Fox News за то, что он отправил ее на опасное задание, а затем пытался... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T11:43

2024-03-15T11:43

2024-03-15T15:24

в мире

украина

сша

руперт мердок

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880565390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_56c8fd54ec401bc63b43c39c7bc22308.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Семья погибшей на Украине журналистки Александры Кувшиновой подала в суд на телеканал Fox News за то, что он отправил ее на опасное задание, а затем пытался скрыть обстоятельства произошедшего, передает Национальное общественное радио США (NPR). "Семья подала иск о насильственной смерти против Fox News. <...> В иске <...> содержатся обвинения в <...> мошенничестве и клевете", — говорится в сообщении.В марте 2022 года Fox News сообщил, что украинская журналистка Александра Кувшинова, консультировавшая СМИ, вместе с оператором телеканала Пьером Закржевски попала под обстрел на Украине и погибла. Родственники Кувшиновой утверждают, что компания ничего не сделала для защиты репортеров и заставила их отправиться на опасное задание, несмотря на предупреждения местных жителей. Кроме того, истцы обвиняют Fox News в том, что после смерти журналистки их заставили подписать документ об отказе от претензий. По их словам, они не имели представления об уступках, на которые идут при подписании договора. Телеканал обвиняется также в распространении ложной информации об обстоятельствах гибели журналистки — в иске говорится, что данные Fox News противоречат тем, которые выявило проведенное на Украине расследование. Вместе с семьей Кувшиновой в суд подает Шейн Томсон, бывший советник консалтинговой фирмы, к которой Fox News обращался для обеспечения защиты репортеров на Украине. Среди ответчиков значится владелец телеканала Руперт Мердок.Fox News со своей стороны заявил, что в иске содержатся "неточные утверждения".

https://ria.ru/20240222/panika-1928930417.html

https://ria.ru/20240110/ocheredi-1920423575.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, руперт мердок