Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил о потребности восполнить запасы оружия в США - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/ssha-1933273504.html
Пентагон заявил о потребности восполнить запасы оружия в США
Пентагон заявил о потребности восполнить запасы оружия в США - РИА Новости, 15.03.2024
Пентагон заявил о потребности восполнить запасы оружия в США
Министерству обороны США требуется в приоритетном порядке восполнить свои склады артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров на 2,1 миллиарда долларов,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:58
2024-03-15T15:58
украина
сша
россия
джо байден
дональд трамп
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Министерству обороны США требуется в приоритетном порядке восполнить свои склады артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров на 2,1 миллиарда долларов, противорадиолокационными ракетами HARM на 915 миллионов, компонентами для систем ПВО Patriot на 800 миллионов и другими вооружениями после того, как они были выделены Украине, пишет Блумберг со ссылкой на запрос Пентагона к конгрессу. "Администрация президента США Джо Байдена указала законодателям на приоритеты в 6,5 миллиарда долларов для восполнения военных складов США для замены уже отправленных Украине вооружений", - говорится в публикации. В своем запросе американские военные также заявили о необходимости восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на 549 миллионов долларов, закупить противотанковые комплексы TOW на 348 миллионов и приборы ночного видения на 308 миллионов долларов. Все вооружения, оборудование и компоненты планируется приобрести на американских военно-промышленных предприятиях, расположенных в различных штатах страны. Как отмечается, указанный список является частью общего перечня вооружений на 10 миллиардов долларов, которые США предоставили Украине со своих складов, но так и не получили от конгресса средств для компенсации. Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон направил Украине вооружение на 10 миллиардов долларов, однако все еще не получил средства на восполнение своих запасов. В ведомстве ожидают, что средства на будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, джо байден, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, В мире
Пентагон заявил о потребности восполнить запасы оружия в США

Пентагон заявил о потребности восполнить запасы оружия на 6,5 миллиарда долларов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Министерству обороны США требуется в приоритетном порядке восполнить свои склады артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров на 2,1 миллиарда долларов, противорадиолокационными ракетами HARM на 915 миллионов, компонентами для систем ПВО Patriot на 800 миллионов и другими вооружениями после того, как они были выделены Украине, пишет Блумберг со ссылкой на запрос Пентагона к конгрессу.
"Администрация президента США Джо Байдена указала законодателям на приоритеты в 6,5 миллиарда долларов для восполнения военных складов США для замены уже отправленных Украине вооружений", - говорится в публикации.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Надвигающаяся финансовая катастрофа склоняет Запад к истерике
13 марта, 08:00
В своем запросе американские военные также заявили о необходимости восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на 549 миллионов долларов, закупить противотанковые комплексы TOW на 348 миллионов и приборы ночного видения на 308 миллионов долларов.
Все вооружения, оборудование и компоненты планируется приобрести на американских военно-промышленных предприятиях, расположенных в различных штатах страны. Как отмечается, указанный список является частью общего перечня вооружений на 10 миллиардов долларов, которые США предоставили Украине со своих складов, но так и не получили от конгресса средств для компенсации.
Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон направил Украине вооружение на 10 миллиардов долларов, однако все еще не получил средства на восполнение своих запасов. В ведомстве ожидают, что средства на будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден объявил войну на два фронта
9 марта, 08:00
 
УкраинаСШАРоссияДжо БайденДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала