Пентагон заявил о потребности восполнить запасы оружия в США
Пентагон заявил о потребности восполнить запасы оружия на 6,5 миллиарда долларов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Министерству обороны США требуется в приоритетном порядке восполнить свои склады артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров на 2,1 миллиарда долларов, противорадиолокационными ракетами HARM на 915 миллионов, компонентами для систем ПВО Patriot на 800 миллионов и другими вооружениями после того, как они были выделены Украине, пишет Блумберг со ссылкой на запрос Пентагона к конгрессу.
"Администрация президента США Джо Байдена указала законодателям на приоритеты в 6,5 миллиарда долларов для восполнения военных складов США для замены уже отправленных Украине вооружений", - говорится в публикации.
В своем запросе американские военные также заявили о необходимости восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на 549 миллионов долларов, закупить противотанковые комплексы TOW на 348 миллионов и приборы ночного видения на 308 миллионов долларов.
Все вооружения, оборудование и компоненты планируется приобрести на американских военно-промышленных предприятиях, расположенных в различных штатах страны. Как отмечается, указанный список является частью общего перечня вооружений на 10 миллиардов долларов, которые США предоставили Украине со своих складов, но так и не получили от конгресса средств для компенсации.
Ранее газета Politico сообщила, что Пентагон направил Украине вооружение на 10 миллиардов долларов, однако все еще не получил средства на восполнение своих запасов. В ведомстве ожидают, что средства на будут включены в дополнительный запрос президента США Джо Байдена, который предусматривает выделение миллиардов долларов на помощь Украине, Тайваню и Израилю.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.