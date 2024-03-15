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Помощники Байдена оттеснили от него журналистов - РИА Новости, 15.03.2024
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04:21 15.03.2024 (обновлено: 11:55 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/ssha-1933090217.html
Помощники Байдена оттеснили от него журналистов
Помощники Байдена оттеснили от него журналистов - РИА Новости, 15.03.2024
Помощники Байдена оттеснили от него журналистов
Помощники американского лидера Джо Байдена принудительно оттеснили журналистов от него после того, как президент США сам предложил ответить на "пару вопросов". РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T04:21
2024-03-15T11:55
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Помощники американского лидера Джо Байдена принудительно оттеснили журналистов от него после того, как президент США сам предложил ответить на "пару вопросов". Глава Белого дома находился в штате Мичиган в рамках своей кампании по переизбранию. Как свидетельствуют кадры журналистов, опубликованные в социальной сети Х, в ходе встречи со своими сторонниками в городе Сагино Байден, стоявший спиной к освещавшим его поездку СМИ, заявил о готовности ответить на вопросы. "Я могу ответить на пару вопросов", — произнес президент, не уточнив, идет ли речь о вопросах журналистов или его сторонников. Однако сразу после слов Байдена его помощники стали оттеснять журналистов, размахивать руками и требовать от представителей СМИ покинуть место нахождения президента. Оговорки Байдена при общении со сторонниками в рамках кампании уже становились предметом широкого обсуждения. Так, в феврале президент США на встрече в штате Невада рассказал о своем "общении" с главой Франции Франсуа Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 год, в 1996 году он скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттеран зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон. Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Помощники Байдена оттеснили от него журналистов

Помощники Байдена оттеснили от него СМИ, хотя он хотел ответить на вопросы

© AFP 2024 / Brendan SmialowskiПрезидент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Мичигане
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Мичигане - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AFP 2024 / Brendan Smialowski
Президент США Джо Байден на предвыборном мероприятии в Мичигане
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Помощники американского лидера Джо Байдена принудительно оттеснили журналистов от него после того, как президент США сам предложил ответить на "пару вопросов".
Глава Белого дома находился в штате Мичиган в рамках своей кампании по переизбранию. Как свидетельствуют кадры журналистов, опубликованные в социальной сети Х, в ходе встречи со своими сторонниками в городе Сагино Байден, стоявший спиной к освещавшим его поездку СМИ, заявил о готовности ответить на вопросы.
"Я могу ответить на пару вопросов", — произнес президент, не уточнив, идет ли речь о вопросах журналистов или его сторонников. Однако сразу после слов Байдена его помощники стали оттеснять журналистов, размахивать руками и требовать от представителей СМИ покинуть место нахождения президента.
Оговорки Байдена при общении со сторонниками в рамках кампании уже становились предметом широкого обсуждения.
Так, в феврале президент США на встрече в штате Невада рассказал о своем "общении" с главой Франции Франсуа Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 год, в 1996 году он скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттеран зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
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