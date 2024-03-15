Помощники Байдена оттеснили от него журналистов
Помощники Байдена оттеснили от него СМИ, хотя он хотел ответить на вопросы
ВАШИНГТОН, 15 мар — РИА Новости. Помощники американского лидера Джо Байдена принудительно оттеснили журналистов от него после того, как президент США сам предложил ответить на "пару вопросов".
Глава Белого дома находился в штате Мичиган в рамках своей кампании по переизбранию. Как свидетельствуют кадры журналистов, опубликованные в социальной сети Х, в ходе встречи со своими сторонниками в городе Сагино Байден, стоявший спиной к освещавшим его поездку СМИ, заявил о готовности ответить на вопросы.
"Я могу ответить на пару вопросов", — произнес президент, не уточнив, идет ли речь о вопросах журналистов или его сторонников. Однако сразу после слов Байдена его помощники стали оттеснять журналистов, размахивать руками и требовать от представителей СМИ покинуть место нахождения президента.
Оговорки Байдена при общении со сторонниками в рамках кампании уже становились предметом широкого обсуждения.
Так, в феврале президент США на встрече в штате Невада рассказал о своем "общении" с главой Франции Франсуа Миттераном, который скончался почти 30 лет назад. Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 год, в 1996 году он скончался. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия Миттеран зачеркнута, а в скобках указан Эммануэль Макрон.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на английский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.