https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html

Такер Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok

Такер Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok - РИА Новости, 15.03.2024

Такер Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok

Компания Google и соцсеть Facebook* в большей степени шпионят за американцами, чем социальная сеть TikTok, которой грозит закрытие на американском рынке из-за... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T01:24

2024-03-15T01:24

2024-03-15T01:24

в мире

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такер карлсон

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания Google и соцсеть Facebook* в большей степени шпионят за американцами, чем социальная сеть TikTok, которой грозит закрытие на американском рынке из-за китайского собственника, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью, которое он брал у сенатора Рэнда Пола, видеозапись их разговора опубликована в соцсети X. Палата представителей ранее утвердила законопроект, требующий от компании ByteDance в течение полугода продать TikTok под угрозой его блокирования, и направила инициативу на рассмотрение в сенат с одобрения администрации США. "Я определенно полагаю... (что TikTok шпионит за нами), но Google и Facebook* шпионят за нами в гораздо больших масштабах, и они тоже контролируются иностранцами, ими управляют люди, которые ненавидят США", - подчеркнул Карлсон.Журналист отметил, что заявления о том, что Google и Facebook* в отличие от TikTok не представляют угрозу, выдают в человеке лжеца. Трамп в свое время подписал указ о запрете TikTok, заставив ByteDance договариваться о продаже бизнеса американским компаниям Oracle и Target. Сделка не состоялось после того, как новый президент Джо Байден отменил инициативу предшественника. Сейчас Байден обещает подписать закон в случае его принятия конгрессом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, сша, такер карлсон, google, tiktok