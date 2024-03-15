Такер Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok
Карлсон: Google и Facebook шпионят за американцами в большей степени, чем TikTok
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Компания Google и соцсеть Facebook* в большей степени шпионят за американцами, чем социальная сеть TikTok, которой грозит закрытие на американском рынке из-за китайского собственника, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью, которое он брал у сенатора Рэнда Пола, видеозапись их разговора опубликована в соцсети X.
Палата представителей ранее утвердила законопроект, требующий от компании ByteDance в течение полугода продать TikTok под угрозой его блокирования, и направила инициативу на рассмотрение в сенат с одобрения администрации США.
"Я определенно полагаю... (что TikTok шпионит за нами), но Google и Facebook* шпионят за нами в гораздо больших масштабах, и они тоже контролируются иностранцами, ими управляют люди, которые ненавидят США", - подчеркнул Карлсон.
Журналист отметил, что заявления о том, что Google и Facebook* в отличие от TikTok не представляют угрозу, выдают в человеке лжеца.
Трамп в свое время подписал указ о запрете TikTok, заставив ByteDance договариваться о продаже бизнеса американским компаниям Oracle и Target. Сделка не состоялось после того, как новый президент Джо Байден отменил инициативу предшественника. Сейчас Байден обещает подписать закон в случае его принятия конгрессом.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.