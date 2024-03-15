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СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее - РИА Новости, 16.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 15.03.2024 (обновлено: 00:01 16.03.2024)
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933385922.html
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее - РИА Новости, 16.03.2024
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее
Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели, в связи с РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-15T22:31
2024-03-16T00:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
белгородская область
безопасность
павел зарубин
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели, в связи с этим верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин поручил заменить срочников у линии госграницы на контрактников и спецназ, сообщил журналист Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1"."Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва", - сказал Зарубин."В связи с этим, верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено", - добавил он.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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россия, вооруженные силы украины, белгородская область, безопасность, павел зарубин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Безопасность, Павел Зарубин, Владимир Путин
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее

"Россия 1": данные о попытках прорыва границы ВСУ получили за две недели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России на Херсонском направлении
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели, в связи с этим верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин поручил заменить срочников у линии госграницы на контрактников и спецназ, сообщил журналист Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1".
"Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва", - сказал Зарубин.
"В связи с этим, верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБезопасностьПавел ЗарубинВладимир Путин
 
 
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