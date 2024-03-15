https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933385922.html
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее - РИА Новости, 16.03.2024
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее
Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели, в связи с РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-15T22:31
2024-03-15T22:31
2024-03-16T00:01
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
белгородская область
безопасность
павел зарубин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели, в связи с этим верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин поручил заменить срочников у линии госграницы на контрактников и спецназ, сообщил журналист Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1"."Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва", - сказал Зарубин."В связи с этим, верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено", - добавил он.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, белгородская область, безопасность, павел зарубин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Безопасность, Павел Зарубин, Владимир Путин
СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее
"Россия 1": данные о попытках прорыва границы ВСУ получили за две недели