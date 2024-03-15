https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933385922.html

СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее

СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее - РИА Новости, 16.03.2024

СМИ: данные о прорывах границы украинскими войсками получили заранее

Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели, в связи с РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-15T22:31

2024-03-15T22:31

2024-03-16T00:01

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

белгородская область

безопасность

павел зарубин

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Информация о возможных попытках прорыва формированиями ВСУ российской границы в Курской и Белгородской областях была получена разведкой за две недели, в связи с этим верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин поручил заменить срочников у линии госграницы на контрактников и спецназ, сообщил журналист Павел Зарубин для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1"."Очень важный нюанс, о котором нам стало известно. Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва", - сказал Зарубин."В связи с этим, верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено", - добавил он.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

россия

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россия, вооруженные силы украины, белгородская область, безопасность, павел зарубин, владимир путин