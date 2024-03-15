https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933280635.html

Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю

Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю - РИА Новости, 15.03.2024

Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю

Российские военные за неделю уничтожили две украинские боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Министерство... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:17

2024-03-15T16:17

2024-03-15T16:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили две украинские боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. "Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сша, россия, зрк с-300, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф