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Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
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16:17 15.03.2024 (обновлено: 16:23 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933280635.html
Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю
Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю
Российские военные за неделю уничтожили две украинские боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Министерство... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:17
2024-03-15T16:23
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
зрк с-300
украина
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили две украинские боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. "Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, сша, россия, зрк с-300, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Россия, ЗРК С-300, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю

ВС РФ за неделю уничтожили 2 боевые машины ЗРК Patriot и установку С-300 ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили две украинские боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАРоссияЗРК С-300УкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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