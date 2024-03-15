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Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю
Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю
Российские военные за неделю уничтожили две украинские боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Министерство... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:17
2024-03-15T16:17
2024-03-15T16:23
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили две украинские боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. "Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Российские военные уничтожили две украинские машины ЗРК Patriot за неделю
ВС РФ за неделю уничтожили 2 боевые машины ЗРК Patriot и установку С-300 ВСУ