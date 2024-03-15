https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933279558.html

Российские военные сбили украинский МиГ-29 и два Ми-8 за неделю

Российские военные сбили украинский МиГ-29 и два Ми-8 за неделю - РИА Новости, 15.03.2024

Российские военные сбили украинский МиГ-29 и два Ми-8 за неделю

Авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 9 по 15 марта) сбили украинский истребитель МиГ-29, 2 вертолёта Ми-8, 915 беспилотников, пять авиабомб... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:13

2024-03-15T16:13

2024-03-15T16:23

специальная военная операция на украине

россия

миг-29

ми-8 амтш

безопасность

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Авиация и системы ПВО за минувшую неделю (период с 9 по 15 марта) сбили украинский истребитель МиГ-29, 2 вертолёта Ми-8, 915 беспилотников, пять авиабомб Hammer, 86 снарядов РСЗО, сообщило Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета "Точка-У", пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, Vampire чешского производства и "Град", а также 915 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15573 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15496 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19764единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, миг-29, ми-8 амтш, безопасность