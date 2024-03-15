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Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933278548.html
Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении
Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за неделю более 270... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:10
2024-03-15T16:10
специальная военная операция на украине
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россия
работино
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за неделю более 270 украинских военнослужащих, танк и 12 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, нанесли комплексное огневое поражение формированиям 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Ноовоселовка, Орехов, Каменское, Степное, Пятихатки Запорожской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили более 270-тивоеннослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли 270 военных и танк на Херсонском направлении за неделю

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за неделю более 270 украинских военнослужащих, танк и 12 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, нанесли комплексное огневое поражение формированиям 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Ноовоселовка, Орехов, Каменское, Степное, Пятихатки Запорожской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили более 270-тивоеннослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 марта, 15:37
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.03.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияРаботиноВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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