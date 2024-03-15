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Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении
Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за неделю более 270... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:10
2024-03-15T16:10
2024-03-15T16:10
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, улучшили позиции, при этом уничтожили за неделю более 270 украинских военнослужащих, танк и 12 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, нанесли комплексное огневое поражение формированиям 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Работино, Ноовоселовка, Орехов, Каменское, Степное, Пятихатки Запорожской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили более 270-тивоеннослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, работино, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Работино, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял более 270 военных и танк на Херсонском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли 270 военных и танк на Херсонском направлении за неделю