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Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении

Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении - РИА Новости, 15.03.2024

Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ, взяли под контроль Невельское в ДНР, потери Украины составили более 1930... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:07

2024-03-15T16:07

2024-03-15T16:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

россия

донецкая народная республика

украина

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ, взяли под контроль Невельское в ДНР, потери Украины составили более 1930 военнослужащих, девять танков, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, за неделю российские войска на донецком направлении, "ведя активные боевые действия, освободили населенный пункт Невельское ДНР и заняли более выгодные рубежи". Также ВС РФ нанесли поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка ДНР."Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке Минобороны.

россия

донецкая народная республика

украина

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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, украина