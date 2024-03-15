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Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении
Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ, взяли под контроль Невельское в ДНР, потери Украины составили более 1930... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:07
2024-03-15T16:07
2024-03-15T16:09
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские войска на донецком направлении за неделю отразили четыре атаки ВСУ, взяли под контроль Невельское в ДНР, потери Украины составили более 1930 военнослужащих, девять танков, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, за неделю российские войска на донецком направлении, "ведя активные боевые действия, освободили населенный пункт Невельское ДНР и заняли более выгодные рубежи". Также ВС РФ нанесли поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка ДНР."Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
Российские войска отразили четыре контратаки на Донецком направлении
МО: ВС РФ отразили 4 контратаки ВСУ на Донецком направлении за неделю