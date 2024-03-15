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На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 15.03.2024 (обновлено: 17:14 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933277069.html
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю
Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили семь контратак украинских войск за неделю на южнодонецком направлении, противник потерял здесь около... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:07
2024-03-15T17:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
угледар
старомайорское
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили семь контратак украинских войск за неделю на южнодонецком направлении, противник потерял здесь около тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Ровнополь, Урожайное Донецкой Народной Республики, Червоное и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 марта.Отмечается, что российские военнослужащие отразили семь контратак противника в районах Старомайорского, Новодонецкого и Шевченко в ДНР, а также Владимировки в Запорожской области."Потери ВСУ составили более 980 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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угледар
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, угледар, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Угледар, Старомайорское
На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю

МО: на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили семь контратак украинских войск за неделю на южнодонецком направлении, противник потерял здесь около тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Ровнополь, Урожайное Донецкой Народной Республики, Червоное и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 марта.
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Отмечается, что российские военнослужащие отразили семь контратак противника в районах Старомайорского, Новодонецкого и Шевченко в ДНР, а также Владимировки в Запорожской области.
"Потери ВСУ составили более 980 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
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