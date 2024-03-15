https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933277069.html

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю - РИА Новости, 15.03.2024

На Южнодонецком направлении ВСУ потеряли более 980 военных за неделю

Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили семь контратак украинских войск за неделю на южнодонецком направлении, противник потерял здесь около... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:07

2024-03-15T16:07

2024-03-15T17:14

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

угледар

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение и отразили семь контратак украинских войск за неделю на южнодонецком направлении, противник потерял здесь около тысячи солдат, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Ровнополь, Урожайное Донецкой Народной Республики, Червоное и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 9 по 15 марта.Отмечается, что российские военнослужащие отразили семь контратак противника в районах Старомайорского, Новодонецкого и Шевченко в ДНР, а также Владимировки в Запорожской области."Потери ВСУ составили более 980 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 11 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, угледар, старомайорское