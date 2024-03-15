https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933276633.html

ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю

ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю - РИА Новости, 15.03.2024

ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю

Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении более 300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T16:06

2024-03-15T16:06

2024-03-15T16:39

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении более 300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Першотравневое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф