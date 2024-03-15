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ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 15.03.2024 (обновлено: 16:39 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933276633.html
ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю
ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю - РИА Новости, 15.03.2024
ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю
Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении более 300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T16:06
2024-03-15T16:39
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении более 300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Першотравневое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики."Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю

ВСУ на Купянском направлении потеряли 3 танка, 2 бронемашины и РСЗО за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении более 300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Першотравневое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
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