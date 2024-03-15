ВСУ на Купянском направлении потеряли более 305 военных за неделю
ВСУ на Купянском направлении потеряли 3 танка, 2 бронемашины и РСЗО за неделю
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли на Купянском направлении более 300 военнослужащих, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
На Купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражены 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Першотравневое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.