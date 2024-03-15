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Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 15.03.2024 (обновлено: 06:53 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933096331.html
Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области
Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области - РИА Новости, 15.03.2024
Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области
Российские силы ПВО в Дзержинском районе Калужской области ночью подавили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:44
2024-03-15T06:53
специальная военная операция на украине
калужская область
дзержинский район
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владислав шапша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские силы ПВО в Дзержинском районе Калужской области ночью подавили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — написал глава региона.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
дзержинский район
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калужская область, дзержинский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Дзержинский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владислав Шапша
Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области

Губернатор: силы ПВО в Калужской области подавили четыре БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские силы ПВО в Дзержинском районе Калужской области ночью подавили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — написал глава региона.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьДзержинский районРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладислав Шапша
 
 
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