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Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области
Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области - РИА Новости, 15.03.2024
Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области
Российские силы ПВО в Дзержинском районе Калужской области ночью подавили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T06:44
2024-03-15T06:44
2024-03-15T06:53
специальная военная операция на украине
калужская область
дзержинский район
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владислав шапша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские силы ПВО в Дзержинском районе Калужской области ночью подавили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — написал глава региона.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области
Губернатор: силы ПВО в Калужской области подавили четыре БПЛА, пострадавших нет