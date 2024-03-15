https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933096331.html

Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области

Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области - РИА Новости, 15.03.2024

Силы ПВО перехватили четыре беспилотника в Калужской области

Российские силы ПВО в Дзержинском районе Калужской области ночью подавили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T06:44

2024-03-15T06:44

2024-03-15T06:53

специальная военная операция на украине

калужская область

дзержинский район

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

владислав шапша

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские силы ПВО в Дзержинском районе Калужской области ночью подавили четыре беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — написал глава региона.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

дзержинский район

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калужская область, дзержинский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владислав шапша