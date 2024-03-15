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Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Соледаром
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 15.03.2024
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Соледаром
Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ севернее Соледара, обеспечив успешный переход под контроль штурмовых групп... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:15
2024-03-15T05:15
2024-03-15T05:15
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ севернее Соледара, обеспечив успешный переход под контроль штурмовых групп опорного пункта противника, сообщили журналистам в Минобороны России. "Севернее Соледара личный состав артиллерийской батареи Тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, чем облегчил боевую работу штурмовым группам "крылатой пехоты", которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия, и произвели его зачистку", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Соледар, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Соледаром
МО: российские десантники заняли опорный пункт ВСУ севернее Соледара