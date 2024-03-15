https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933092763.html

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Соледаром

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Соледаром - РИА Новости, 15.03.2024

Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Соледаром

Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ севернее Соледара, обеспечив успешный переход под контроль штурмовых групп... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:15

2024-03-15T05:15

2024-03-15T05:15

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ севернее Соледара, обеспечив успешный переход под контроль штурмовых групп опорного пункта противника, сообщили журналистам в Минобороны России. "Севернее Соледара личный состав артиллерийской батареи Тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, чем облегчил боевую работу штурмовым группам "крылатой пехоты", которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия, и произвели его зачистку", - сообщили в МО РФ.

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безопасность, соледар, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф