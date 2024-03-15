https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933092456.html

Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой

Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 15.03.2024

Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой

Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:09

2024-03-15T05:09

2024-03-15T05:09

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855601316_0:224:3071:1951_1920x0_80_0_0_5d1528a77e7c43ed301a4b51eab42989.jpg

ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Артиллерийские расчеты самоходных установок 2С19 "МСТА-С" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт украинских войск и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода мотопехоты на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что попадание в боевую машину и детонация ее боекомплекта была подтверждена средствами объективного контроля. Огневое поражение артиллерия нанесла в ходе штурма российскими войсками очередных позиций ВСУ. "Получив координаты цели, дежурный расчет артиллерийской установки навелся на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и фортификационные сооружения в виде долговременных огневых точек ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей на переднем крае, поддерживая подразделения штурма и закрепления", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность