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Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 15.03.2024
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05:09 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933092456.html
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 15.03.2024
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:09
2024-03-15T05:09
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Артиллерийские расчеты самоходных установок 2С19 "МСТА-С" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт украинских войск и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода мотопехоты на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что попадание в боевую машину и детонация ее боекомплекта была подтверждена средствами объективного контроля. Огневое поражение артиллерия нанесла в ходе штурма российскими войсками очередных позиций ВСУ. "Получив координаты цели, дежурный расчет артиллерийской установки навелся на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и фортификационные сооружения в виде долговременных огневых точек ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей на переднем крае, поддерживая подразделения штурма и закрепления", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой

МО: артиллеристы группировки "Центр" уничтожили позицию ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Артиллерийские расчеты самоходных установок 2С19 "МСТА-С" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт украинских войск и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода мотопехоты на авдеевском направлении", - сообщили в МО РФ.
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Там добавили, что попадание в боевую машину и детонация ее боекомплекта была подтверждена средствами объективного контроля. Огневое поражение артиллерия нанесла в ходе штурма российскими войсками очередных позиций ВСУ.
"Получив координаты цели, дежурный расчет артиллерийской установки навелся на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и фортификационные сооружения в виде долговременных огневых точек ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей на переднем крае, поддерживая подразделения штурма и закрепления", - сообщили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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