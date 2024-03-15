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Авиация нанесла удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении
Авиация нанесла удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 15.03.2024
Авиация нанесла удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении
Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям войск Украины на Северодонецком направлении, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:07
2024-03-15T05:07
2024-03-15T05:33
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям войск Украины на Северодонецком направлении, сообщили в пятницу в Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — заявили в оборонном ведомстве.В министерстве уточнили, что по докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
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Авиация нанесла удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении
МО: Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении