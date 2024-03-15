https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933092192.html

Авиация нанесла удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении

Авиация нанесла удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении - РИА Новости, 15.03.2024

Авиация нанесла удар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям войск Украины на Северодонецком направлении, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:07

2024-03-15T05:07

2024-03-15T05:33

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям войск Украины на Северодонецком направлении, сообщили в пятницу в Минобороны. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — заявили в оборонном ведомстве.В министерстве уточнили, что по докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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украина, россия, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность