https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино

Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино - РИА Новости, 15.03.2024

Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино

Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T05:04

2024-03-15T05:04

2024-03-15T05:04

специальная военная операция на украине

безопасность

работино

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор". "Энтузиазма у противника очень сильно поубавилось. Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется", - сказал он. По его словам, боевую работу российских артиллеристов и операторов беспилотников высоко оценивает и противник. "Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться", - отметил военнослужащий.

https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html

работино

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безопасность, работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия