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Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино - РИА Новости, 15.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино - РИА Новости, 15.03.2024
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино
Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:04
2024-03-15T05:04
специальная военная операция на украине
безопасность
работино
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор". "Энтузиазма у противника очень сильно поубавилось. Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется", - сказал он. По его словам, боевую работу российских артиллеристов и операторов беспилотников высоко оценивает и противник. "Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться", - отметил военнослужащий.
https://ria.ru/20240315/svyazka-1933089173.html
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безопасность, работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино

Боец: ВСУ охотно сдаются под Работино из-за действий артиллерии и дронов

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор".
"Энтузиазма у противника очень сильно поубавилось. Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется", - сказал он.
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По его словам, боевую работу российских артиллеристов и операторов беспилотников высоко оценивает и противник. "Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться", - отметил военнослужащий.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРаботиноВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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