https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино - РИА Новости, 15.03.2024
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино
Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T05:04
2024-03-15T05:04
2024-03-15T05:04
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор". "Энтузиазма у противника очень сильно поубавилось. Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется", - сказал он. По его словам, боевую работу российских артиллеристов и операторов беспилотников высоко оценивает и противник. "Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться", - отметил военнослужащий.
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безопасность, работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино
Боец: ВСУ охотно сдаются под Работино из-за действий артиллерии и дронов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в районе запорожского села Работино часто принимают решение сдаться в плен в результате активной работы российских беспилотников и артиллерии, рассказал журналистам оператор БПЛА 70-го полка с позывным "Доктор".
"Энтузиазма у противника очень сильно поубавилось. Сейчас это достаточно возрастные дядьки, мобилизованные, как правило, которые охотно сдаются в плен, потому что находиться под градом артиллерии, ударных БПЛА им не особо хочется", - сказал он.
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По его словам, боевую работу российских артиллеристов и операторов беспилотников высоко оценивает и противник. "Когда они сдаются в плен, у нас в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии. Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают это решение сдаться", - отметил военнослужащий.