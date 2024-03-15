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ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
Украинские военные обстреляли село Грузское в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T02:08
2024-03-15T02:08
2024-03-15T02:08
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Грузское в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", - написал Гладков. Он уточнил, что осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах и повреждены три автомобиля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области, никто не пострадал