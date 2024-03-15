https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933084614.html

ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области

ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области - РИА Новости, 15.03.2024

ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Грузское в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T02:08

2024-03-15T02:08

2024-03-15T02:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Грузское в Белгородской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", - написал Гладков. Он уточнил, что осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах и повреждены три автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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2024

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины