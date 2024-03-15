https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933079702.html

Гладков заявил, что в Белгородской области нет войск ВСУ

Гладков заявил, что в Белгородской области нет войск ВСУ - РИА Новости, 15.03.2024

Гладков заявил, что в Белгородской области нет войск ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Грайворонский городской округ после обстрелов и заявил в своем Telegram-канале, что на территории... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T00:41

2024-03-15T00:41

2024-03-15T00:55

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

вооруженные силы рф

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Грайворонский городской округ после обстрелов и заявил в своем Telegram-канале, что на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами.Гладков ранее сообщал, что с 7.00 13 марта до 7.00 14-го по десяти районам области было выпущено 208 снарядов из разных видов вооружения, включая РСЗО "Град" и тактическую ракету. Больше половины всех обстрелов было по Грайворонскому округу."Возвращаюсь из Грайворонского городского округа. Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами", — написал Гладков.Губернатор также сообщил, что в белгородском селе Козинка разрушения серьезные, жителей вывезли в безопасное место и отправят при желании к родным или в пункты временного размещения. По его словам, утром будут пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнут восстановление.В четверг ГУМЧС по Белгородской области шесть раз информировало жителей Грайворонского округа об обстрелах ВСУ, жителей сел Сподарюшино, Козинка и города Грайворон просили спуститься в укрытие. По информации губернатора, при обстреле города Грайворона пострадали пять человек, еще один житель получил ранения при атаке на село Козинка Грайворонского округа.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933067243.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины