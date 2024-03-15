https://ria.ru/20240315/skhron-1933097491.html

В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin

В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin - РИА Новости, 15.03.2024

В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики обнаружен схрон с противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin, сообщили РИА Новости в республиканском РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T07:05

2024-03-15T07:05

2024-03-15T07:05

волновахский район

донецкая народная республика

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В Волновахском районе Донецкой Народной Республики обнаружен схрон с противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin, сообщили РИА Новости в республиканском УФСБ. Тайник с оружием обнаружен в разрушенной постройке. "В настоящее время УФСБ проводятся дополнительные проверочные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240228/shpion-1929963333.html

волновахский район

донецкая народная республика

россия

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2024

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волновахский район, донецкая народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия