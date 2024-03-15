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В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin - РИА Новости, 15.03.2024
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07:05 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/skhron-1933097491.html
В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin
В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin - РИА Новости, 15.03.2024
В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin
В Волновахском районе Донецкой Народной Республики обнаружен схрон с противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin, сообщили РИА Новости в республиканском РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T07:05
2024-03-15T07:05
волновахский район
донецкая народная республика
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В Волновахском районе Донецкой Народной Республики обнаружен схрон с противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin, сообщили РИА Новости в республиканском УФСБ. Тайник с оружием обнаружен в разрушенной постройке. "В настоящее время УФСБ проводятся дополнительные проверочные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240228/shpion-1929963333.html
волновахский район
донецкая народная республика
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волновахский район, донецкая народная республика, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
В ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin

УФСБ: в ДНР нашли схрон с противотанковым комплексом Javelin

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мар - РИА Новости. В Волновахском районе Донецкой Народной Республики обнаружен схрон с противотанковым ракетным комплексом FGM-148 Javelin, сообщили РИА Новости в республиканском УФСБ.
Тайник с оружием обнаружен в разрушенной постройке.
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"В настоящее время УФСБ проводятся дополнительные проверочные мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины", - говорится в сообщении ведомства.
 
Волновахский районДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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