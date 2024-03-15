https://ria.ru/20240315/sistema-1933318020.html
Хинштейн рассказал о защите системы ДЭГ от атак
Хинштейн рассказал о защите системы ДЭГ от атак - РИА Новости, 15.03.2024
Хинштейн рассказал о защите системы ДЭГ от атак
Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) надежно защищена от атак, не нуждается в законодательных изменениях, но технически может быть... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:01
2024-03-15T18:01
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) надежно защищена от атак, не нуждается в законодательных изменениях, но технически может быть усовершенствована, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "Я не вижу необходимости законодательных изменений в этой части, вопрос технологических решений, но сегодня система дистанционного электронного голосования все-таки надежно защищена", - сказал Хинштейн. По его словам, ДЭГ не дает возможности не только взлома, но и каких-либо злоупотреблений и фальсификаций внутри, и в этом смысле продукт является очень качественным. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. В 28 российских регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва для этого использует собственную информационную систему.
https://ria.ru/20240314/golosovanie-1932970850.html
https://ria.ru/20240315/ataka-1933286267.html
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политика, госдума рф, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Хинштейн рассказал о защите системы ДЭГ от атак
Хинштейн: систему ДЭГ защитили от атак, но технически ее можно усовершенствовать
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) надежно защищена от атак, не нуждается в законодательных изменениях, но технически может быть усовершенствована, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Я не вижу необходимости законодательных изменений в этой части, вопрос технологических решений, но сегодня система дистанционного электронного голосования все-таки надежно защищена", - сказал Хинштейн.
Шадаев рассказал о подготовке к возможным кибератакам во время выборов
По его словам, ДЭГ не дает возможности не только взлома, но и каких-либо злоупотреблений и фальсификаций внутри, и в этом смысле продукт является очень качественным.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ
кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
В 28 российских регионах ДЭГ проходит с использованием федеральной платформы, Москва
для этого использует собственную информационную систему.
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