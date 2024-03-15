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Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу - РИА Новости, 15.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 15.03.2024 (обновлено: 23:51 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/simonyan-1933395496.html
Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу
Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу - РИА Новости, 15.03.2024
Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ценить самоотверженность военнослужащих и спецслужб, не допустивших... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T23:39
2024-03-15T23:51
специальная военная операция на украине
россия
маргарита симоньян
роман бабаян
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
белгородская область
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ценить самоотверженность военнослужащих и спецслужб, не допустивших прорыва украинских боевиков через российскую границу. Об этом она заявила в "Своей правде" с Романом Бабаяном на НТВ."Они хотели устроить Беслан &lt;...&gt; Хотели занять какое-то село, взять его жителей в заложники и терроризировать нас этим все выборы &lt;...&gt; Понятно, что этого не случилось, и слава Богу. Низкий поклон тем, кто причастен — спецслужбам, &lt;...&gt; Росгвардии, армии, всем остальным, кто занимается. Этого не случилось благодаря им. Мы должны это понимать и ценить. Ту самоотверженность, с которой эти ребята защищают нас всех", — сказала медиаменеджер.Как отметила Симоньян, ситуация никак не повлияла бы на исход выборов, но на настроение в обществе — безусловно. По ее словам, остается вопрос при атаке на так называемую старую территорию России. "Для нас нет "старой" и "новой" территории, все новые регионы — такие же наши регионы &lt;...&gt; Я напоминаю, что это были наши регионы испокон веков, они на очень короткий срок случайным веянием судьбы оказались "не наши" и всегда мечтали вернуться", —подытожила она.С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российские авиация и артиллерия уничтожили более 550 диверсантов, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей.Как заявил президент Владимир Путин, удары киевского режима не останутся безнаказанными, а россияне ответят на попытки провокаций еще большей сплоченностью.
https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html
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россия, маргарита симоньян, роман бабаян, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, белгородская область, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), сша, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Маргарита Симоньян, Роман Бабаян, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), США, Курская область
Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу

Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, не допустивших прорыва ВСУ

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ценить самоотверженность военнослужащих и спецслужб, не допустивших прорыва украинских боевиков через российскую границу. Об этом она заявила в "Своей правде" с Романом Бабаяном на НТВ.
"Они хотели устроить Беслан <...> Хотели занять какое-то село, взять его жителей в заложники и терроризировать нас этим все выборы <...> Понятно, что этого не случилось, и слава Богу. Низкий поклон тем, кто причастен — спецслужбам, <...> Росгвардии, армии, всем остальным, кто занимается. Этого не случилось благодаря им. Мы должны это понимать и ценить. Ту самоотверженность, с которой эти ребята защищают нас всех", — сказала медиаменеджер.
Кадр уничтожения личного состава украинских ДРГ
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Вчера, 10:45
Как отметила Симоньян, ситуация никак не повлияла бы на исход выборов, но на настроение в обществе — безусловно.
По ее словам, остается вопрос при атаке на так называемую старую территорию России.
«
"Для нас нет "старой" и "новой" территории, все новые регионы — такие же наши регионы <...> Я напоминаю, что это были наши регионы испокон веков, они на очень короткий срок случайным веянием судьбы оказались "не наши" и всегда мечтали вернуться", —подытожила она.
С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российские авиация и артиллерия уничтожили более 550 диверсантов, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей.
Как заявил президент Владимир Путин, удары киевского режима не останутся безнаказанными, а россияне ответят на попытки провокаций еще большей сплоченностью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМаргарита СимоньянРоман БабаянФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныБелгородская областьБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)СШАКурская область
 
 
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