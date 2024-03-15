https://ria.ru/20240315/simonyan-1933395496.html

Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу

Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу - РИА Новости, 15.03.2024

Симоньян призвала ценить самоотверженность военных, защитивших границу

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ценить самоотверженность военнослужащих и спецслужб, не допустивших... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T23:39

2024-03-15T23:39

2024-03-15T23:51

специальная военная операция на украине

россия

маргарита симоньян

роман бабаян

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

белгородская область

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала ценить самоотверженность военнослужащих и спецслужб, не допустивших прорыва украинских боевиков через российскую границу. Об этом она заявила в "Своей правде" с Романом Бабаяном на НТВ."Они хотели устроить Беслан <...> Хотели занять какое-то село, взять его жителей в заложники и терроризировать нас этим все выборы <...> Понятно, что этого не случилось, и слава Богу. Низкий поклон тем, кто причастен — спецслужбам, <...> Росгвардии, армии, всем остальным, кто занимается. Этого не случилось благодаря им. Мы должны это понимать и ценить. Ту самоотверженность, с которой эти ребята защищают нас всех", — сказала медиаменеджер.Как отметила Симоньян, ситуация никак не повлияла бы на исход выборов, но на настроение в обществе — безусловно. По ее словам, остается вопрос при атаке на так называемую старую территорию России. "Для нас нет "старой" и "новой" территории, все новые регионы — такие же наши регионы <...> Я напоминаю, что это были наши регионы испокон веков, они на очень короткий срок случайным веянием судьбы оказались "не наши" и всегда мечтали вернуться", —подытожила она.С 12 по 14 марта войска группировки "Запад" совместно с ФСБ пресекли несколько попыток украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Российские авиация и артиллерия уничтожили более 550 диверсантов, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей.Как заявил президент Владимир Путин, удары киевского режима не останутся безнаказанными, а россияне ответят на попытки провокаций еще большей сплоченностью.

https://ria.ru/20240315/diversanty-1933139192.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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