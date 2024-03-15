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Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту - РИА Новости, 15.03.2024
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15:05 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/shtraf-1933251182.html
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту - РИА Новости, 15.03.2024
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту
Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали на 400 евро гражданина России за георгиевскую ленту на рюкзаке, сообщил в пятницу портал государственного... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T15:05
2024-03-15T15:05
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар — РИА Новости. Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали на 400 евро гражданина России за георгиевскую ленту на рюкзаке, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR. "Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". Пограничники обнаружили у гражданина РФ, направлявшегося в Россию, прикрепленную к рюкзак георгиевскую ленту. Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. После этого гражданина России оштрафовали на 400 евро и разрешили ему продолжить путь в Ивангород. Лента была изъята", — говорится в сообщении. Парламент Эстонии в прошлом году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
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в мире, эстония, нарва, россия
В мире, Эстония, Нарва, Россия
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина за георгиевскую ленту

Эстонские пограничники оштрафовали россиянина на 400 евро за георгиевскую ленту

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкГеоргиевские ленты
Георгиевские ленты - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Георгиевские ленты. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар — РИА Новости. Эстонские пограничники в Нарве оштрафовали на 400 евро гражданина России за георгиевскую ленту на рюкзаке, сообщил в пятницу портал государственного телерадиовещания ERR.
"Инцидент произошел на пограничном пункте "Нарва-1". Пограничники обнаружили у гражданина РФ, направлявшегося в Россию, прикрепленную к рюкзак георгиевскую ленту. Мужчине объяснили, что подобная символика запрещена в Эстонии. После этого гражданина России оштрафовали на 400 евро и разрешили ему продолжить путь в Ивангород. Лента была изъята", — говорится в сообщении.
Парламент Эстонии в прошлом году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1200 евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
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