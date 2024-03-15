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Руководитель фонда "Талант и успех" проголосовала на выборах в Сириусе

Руководитель фонда "Талант и успех" проголосовала на выборах в Сириусе - РИА Новости, 15.03.2024

Руководитель фонда "Талант и успех" проголосовала на выборах в Сириусе

Председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева приняла участие в выборах президента России, сообщает... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:58

2024-03-15T22:58

2024-03-15T22:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

елена шмелева

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СИРИУС, 15 мар - РИА Новости. Председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева приняла участие в выборах президента России, сообщает пресс-служба федеральной территории. В Сириусе проходят первые в истории федеральной территории выборы президента России. Избирателям доступны шесть участков, на них могут проголосовать более 17 тысяч человек. "Создавая в Сириусе уникальную среду развития, мы работаем – в прямом смысле – в интересах всей России и каждого ее жителя. У нас много совместных достижений, планов и беспрецедентных возможностей для их достижения. Поэтому участие в голосовании сегодня – это не просто наш гражданский долг. Это выбор курса России на годы вперед, который напрямую зависит от каждого из нас", - приводятся в сообщении слова Шмелевой. Уточняется, что в первый день голосования на федеральной территории явка составила более 28%, на избирательные участки пришли более пяти тысяч человек. Голосование будет проходить три дня, оно началось 15 марта, а основным днем станет 17 марта.

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политика, россия, елена шмелева