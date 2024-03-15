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Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 15.03.2024
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания с президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в театре, его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:03
2024-03-15T22:03
2024-03-15T22:03
культура
александр ширвиндт
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Церемония прощания с президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в театре, его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Прощание пройдет в Театре Сатиры. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище", - сказала собеседница агентства. На вопрос о дате прощания с артистом в пресс-службе ответили, что информация появится позже. Как сообщил ранее актёр Театра Сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни.
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александр ширвиндт, происшествия
Культура, Александр Ширвиндт, Происшествия
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в Театре Сатиры
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Церемония прощания с президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в театре, его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Прощание пройдет в Театре Сатиры. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище", - сказала собеседница агентства.
На вопрос о дате прощания с артистом в пресс-службе ответили, что информация появится позже.
Как сообщил ранее актёр Театра Сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни.
Биография Александра Ширвиндта