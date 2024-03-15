Рейтинг@Mail.ru
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:03 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/shirvindta-1933381306.html
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 15.03.2024
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище
Церемония прощания с президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в театре, его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже,... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:03
2024-03-15T22:03
культура
александр ширвиндт
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368891_0:0:1230:691_1920x0_80_0_0_8552170facb5c39ba0acb6c7ae6c8a1c.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Церемония прощания с президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в театре, его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Прощание пройдет в Театре Сатиры. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище", - сказала собеседница агентства. На вопрос о дате прощания с артистом в пресс-службе ответили, что информация появится позже. Как сообщил ранее актёр Театра Сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни.
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1586265275.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933368891_0:0:1230:923_1920x0_80_0_0_e31c117cc4436fd8f47246803af4169e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр ширвиндт, происшествия
Культура, Александр Ширвиндт, Происшествия
Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в Театре Сатиры

© Фото : соцсети ФК "Торпедо"Александр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© Фото : соцсети ФК "Торпедо"
Александр Ширвиндт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Церемония прощания с президентом Театра Сатиры Александром Ширвиндтом пройдет в театре, его похоронят на Новодевичьем кладбище, дата будет известна позже, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Прощание пройдет в Театре Сатиры. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище", - сказала собеседница агентства.
На вопрос о дате прощания с артистом в пресс-службе ответили, что информация появится позже.
Как сообщил ранее актёр Театра Сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни.
Народный артист России, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Биография Александра Ширвиндта
Вчера, 21:31
 
КультураАлександр ШирвиндтПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала