https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933382864.html
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта - РИА Новости, 15.03.2024
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 90-м году жизни народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив, что он... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:12
2024-03-15T22:12
2024-03-15T22:12
москва
россия
александр ширвиндт
сергей собянин
юрий васильев (актер)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933373143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d66fd9ea4760bf1a1d4df59b4b8a845.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 90-м году жизни народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив, что он дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, а цитаты его киногероев неизменно уходили в народ. "Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком. Цитаты его киногероев неизменно уходили в народ, а спектакли становились незабываемым событием. Мои глубокие соболезнования родным и близким Александра Анатольевича, его коллегам по Театру Cатиры, который он так любил. Светлая память", - написал мэр в своем Telegram-канале. Как сообщил ранее актёр Театра сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни. О дате и месте прощания будет известно позже, уточнил актёр.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933373143_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_95abb96b61f27f58d154e397069ff560.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, александр ширвиндт, сергей собянин, юрий васильев (актер), общество
Москва, Россия, Александр Ширвиндт, Сергей Собянин, Юрий Васильев (актер), Общество
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта
Собянин: Ширвиндт дарил улыбку нескольким поколениям зрителей