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Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта

Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта - РИА Новости, 15.03.2024

Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 90-м году жизни народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив, что он... РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T22:12

2024-03-15T22:12

2024-03-15T22:12

москва

россия

александр ширвиндт

сергей собянин

юрий васильев (актер)

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 90-м году жизни народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив, что он дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, а цитаты его киногероев неизменно уходили в народ. "Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком. Цитаты его киногероев неизменно уходили в народ, а спектакли становились незабываемым событием. Мои глубокие соболезнования родным и близким Александра Анатольевича, его коллегам по Театру Cатиры, который он так любил. Светлая память", - написал мэр в своем Telegram-канале. Как сообщил ранее актёр Театра сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни. О дате и месте прощания будет известно позже, уточнил актёр.

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москва, россия, александр ширвиндт, сергей собянин, юрий васильев (актер), общество