Рейтинг@Mail.ru
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта - РИА Новости, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:12 15.03.2024
https://ria.ru/20240315/shirvindt-1933382864.html
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта - РИА Новости, 15.03.2024
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 90-м году жизни народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив, что он... РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T22:12
2024-03-15T22:12
москва
россия
александр ширвиндт
сергей собянин
юрий васильев (актер)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933373143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d66fd9ea4760bf1a1d4df59b4b8a845.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 90-м году жизни народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив, что он дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, а цитаты его киногероев неизменно уходили в народ. "Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком. Цитаты его киногероев неизменно уходили в народ, а спектакли становились незабываемым событием. Мои глубокие соболезнования родным и близким Александра Анатольевича, его коллегам по Театру Cатиры, который он так любил. Светлая память", - написал мэр в своем Telegram-канале. Как сообщил ранее актёр Театра сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни. О дате и месте прощания будет известно позже, уточнил актёр.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933373143_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_95abb96b61f27f58d154e397069ff560.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, александр ширвиндт, сергей собянин, юрий васильев (актер), общество
Москва, Россия, Александр Ширвиндт, Сергей Собянин, Юрий Васильев (актер), Общество
Собянин выразил соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта

Собянин: Ширвиндт дарил улыбку нескольким поколениям зрителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Ширвиндт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 90-м году жизни народного артиста РФ Александра Ширвиндта, отметив, что он дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, а цитаты его киногероев неизменно уходили в народ.
"Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком. Цитаты его киногероев неизменно уходили в народ, а спектакли становились незабываемым событием. Мои глубокие соболезнования родным и близким Александра Анатольевича, его коллегам по Театру Cатиры, который он так любил. Светлая память", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Как сообщил ранее актёр Театра сатиры Юрий Васильев, Ширвиндт ушел из жизни на 90-м году жизни. О дате и месте прощания будет известно позже, уточнил актёр.
 
МоскваРоссияАлександр ШирвиндтСергей СобянинЮрий Васильев (актер)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала